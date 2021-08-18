Срок ликвидации свалок в городах наступит на год раньше

Ликвидация незаконных свалок в границах городов завершится в 2023 году, на год раньше намеченного срока. Об этом объявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по реализации федерального проекта "Чистая страна", входящего в национальный проект "Экология". Всего был выявлен 191 такой объект.

Для оптимизации работы по ликвидации свалок Абрамченко ранее поручила разработать типовые технологические решения для рекультивации. Такой перечень подготовили специалисты ППК "Российский экологический оператор".

"Анализ показал, что стоимость рекультивации снизится в среднем на 3-5 млн рублей за гектар, - отметила вице-премьер. - А благодаря созданию библиотеки решений, нормативов по каждому виду работ и их стоимости, сокращению административных процедур скорость разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертиз существенно вырастет".

Затягивается подготовка к рекультивации 44 свалок в 22 регионах страны. Абрамченко предупредила местные власти, что срыв сроков ликвидации этих объектов недопустим. Все необходимые документы должны быть готовы, а контракты с подрядчиками на выполнение работ заключены до 30 сентября, подчеркнула вице-премьер.

Отставание от сроков выполнения работ в рамках федерального проекта "Чистая страна" отмечены в Калужской, Тверской и Самарской областях, в Ингушетии и Северной Осетии, перечислила она.

"На начало этого года на территории нашей страны ликвидировано 86 объектов: 28 свалок и 58 объектов накопленного вреда, - сообщила Абрамченко. - Общая площадь восстановленных земель составила 830 гектар, а количество людей, для которых в результате улучшилось качество жизни, приближается к 5 млн человек".