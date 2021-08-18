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18.08.2021 16:00
Рубрика: Власть

Срок ликвидации свалок в городах наступит на год раньше

Текст: Алексей Дуэль

Ликвидация незаконных свалок в границах городов завершится в 2023 году, на год раньше намеченного срока. Об этом объявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по реализации федерального проекта "Чистая страна", входящего в национальный проект "Экология". Всего был выявлен 191 такой объект.

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Для оптимизации работы по ликвидации свалок Абрамченко ранее поручила разработать типовые технологические решения для рекультивации. Такой перечень подготовили специалисты ППК "Российский экологический оператор".

"Анализ показал, что стоимость рекультивации снизится в среднем на 3-5 млн рублей за гектар, - отметила вице-премьер. - А благодаря созданию библиотеки решений, нормативов по каждому виду работ и их стоимости, сокращению административных процедур скорость разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертиз существенно вырастет".

Затягивается подготовка к рекультивации 44 свалок в 22 регионах страны. Абрамченко предупредила местные власти, что срыв сроков ликвидации этих объектов недопустим. Все необходимые документы должны быть готовы, а контракты с подрядчиками на выполнение работ заключены до 30 сентября, подчеркнула вице-премьер.

Отставание от сроков выполнения работ в рамках федерального проекта "Чистая страна" отмечены в Калужской, Тверской и Самарской областях, в Ингушетии и Северной Осетии, перечислила она.

"На начало этого года на территории нашей страны ликвидировано 86 объектов: 28 свалок и 58 объектов накопленного вреда, - сообщила Абрамченко. - Общая площадь восстановленных земель составила 830 гектар, а количество людей, для которых в результате улучшилось качество жизни, приближается к 5 млн человек".

Власть Работа власти Регионы Общество Экология Правительство Вице-премьеры "Мусорная" реформа

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