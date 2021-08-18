США неумолимо накрывает новая волна коронавируса. Из-за быстрого распространения дельта-штамма COVID-19 число выявляемых случаев вновь перемахнуло за 130 тысяч в сутки.

По общему числу заболевших за прошлую неделю (более 900 тысяч человек) Америка вернулась к показателям прошлого года. Сразу пять американских штатов за минувшие выходные побили рекорды по числу новых случаев заражения. При этом количество госпитализированных детей достигло в последние дни нового пика. Только за прошедшее воскресенье в разных больницах страны оказалось почти 2 тысячи детей.

На этом фоне администрация президента Байдена приняла решение установить сроки, после которых возможна повторная вакцинация. Те, кто уже получил по две дозы вакцины, смогут получить третью, "бустерную", инъекцию через 8 месяцев. Власти уверены, что ревакцинация позволит усилить иммунитет к более агрессивному дельта-штамму.