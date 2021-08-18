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18.08.2021 05:10
Рубрика: Культура

Стала известна программа "Кинотавра"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" раскрыл карты - объявил программу и жюри. Как оказалось - сплошь козырные. Этот год для российского кино более чем урожайный - достаточно посмотреть на наше представительство на крупнейших международных кинофестивалях. Конкурс в этом году слегка расширили - вместо привычных 12-13 картин покажут 15. Их отобрали из 104 полнометражных фильмов.
В программе "Кинотавр. Сериал" покажут экранизацию повести Наринэ Абгарян "Манюня". Фото: Предоставлено фестивалем "Кинотавр" В программе "Кинотавр. Сериал" покажут экранизацию повести Наринэ Абгарян "Манюня". Фото: Предоставлено фестивалем "Кинотавр"
В программе "Кинотавр. Сериал" покажут экранизацию повести Наринэ Абгарян "Манюня". Фото: Предоставлено фестивалем "Кинотавр"

Итак, конкурс "Кинотавра" в 2021 году это фильмы "Дунай" - режиссер Любовь Мульменко, "Ничья" - Лена Ланских, "Молоко птицы" - Евгений Марьян, "Общага" - Роман Васьянов, "День мертвых" - Виктор Рыжаков, "Подельники" - Евгений Григорьев, "Герда" - Наталья Кудряшова, "На близком расстоянии" - Григорий Добрыгин, "Нуучча" - Владимир Мункуев, "Оторви и выбрось" - Кирилл Соколов, "Портрет незнакомца" - Сергей Осипьян, "Капитан Волконогов бежал" - Наталья Меркулова и Алексей Чупов, "Владивосток" - Антон Борматов, "Медея" - Александр Зельдович и "Море волнуется" - Николай Хомерики.

Фото: пресс-служба фестиваля "Короче"
Фестиваль "Короче" откроется новой картиной Петра Буслова "БУМЕРанг"

Судить будет жюри во главе с Чулпан Хаматовой. В состав входят режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никогосов и киновед Лилия Немченко.

Жюри представил на пресс-конференции президент фестиваля Александр Роднянский. Он же рассказал, что фильмом открытия в этом году станет документальная картина Петра Шепотинника "Нас других не будет" (продюсеры и соавторы идеи - Валерий Федорович и Евгений Никишов). В аннотации к фильму сказано, что он родился как прямое продолжение встреч и разговоров с Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым.

На открытии фестиваля 18 сентября вручат и первый приз "За вклад в кинематограф". Впервые за историю "Кинотавра" он присужден продюсеру. А именно - Сергею Сельянову. С формулировкой "За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов".

Фильмом закрытия фестиваля в этом году станет картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Напомним, что именно этот фильм победил в этом году в конкурсе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Во внеконкурсной программе "Спецпоказы" покажут фильмы "Купе номер 6" Юхо Куосманена - лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля этого года. Вторая лента - "Мама, я дома!" Владимира Битокова. Этот фильм "приедет" в Сочи прямиком с Венецианского кинофестиваля, в программу которого он включен.

На конкурс короткого метра было подано 503 заявки. В итоге в него вошло 26 картин. Уже в традициях "Кинотавра" показывать и те короткометражные фильмы, где известные актеры пробуют себя как режиссеры. Так, в этом году покажут картины Александра Петрова, Евгения Цыганова и Олега Алмазова.

Что касается деловой программы фестиваля, королями на ней будут онлайн-кинотеатры. Они сделают программу "Кинотавр. Сериал". В ней будут представлены шесть проектов от онлайн-сервисов. Это "Везет" Владимира Щеголькова (IVI), "Идентификация" Владлены Санду (Premier), "Манюня" Армана Марутяна (Okko), "Последний министр" Романа Волобуева, "Самка Богомола" Нурбека Эгена (Start) и "Товарищ Майор" Бориса Хлебникова (Kion).

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