Новелла Николаевна посмотрела на меня с нескрываемым сожалением. Я понял, что человеку, который не знает Красникова, можно только посочувствовать - он упустил в жизни что-то очень важное.
Теперь понимаю, что многие годы связывало Матвееву и Красникова, двух таких непохожих поэтов из разных поколений: Родина связывала. Простая детская любовь к ней. Без интеллигентских оговорок. Но и без того агрессивного пафоса, который, как лесной пожар, гуляет сейчас по телевизионным каналам, отталкивая от нас старых друзей и наживая нашей стране новых недругов.
Упрямо идти против течения Геннадий Красников учился у поэтов-фронтовиков Николая Старшинова, Юлии Друниной, Евгения Винокурова, Константина Ваншенкина, Михаила Львова, Николая Панченко...
Геннадию Красникову как опытному литературному редактору выпало счастье не только готовить к печати журнальные подборки и книги этих прекрасных поэтов, но и дружить с ними. Быть причастным к их братству. Эта причастность к истинам, оплаченным кровью, помогла ему выстоять в 1990-е и помогает до сих пор.
И читая сейчас стихотворения Красникова, нельзя не услышать в них голоса ушедших поэтов-фронтовиков. Мне кажется, что стихами Геннадия они договаривают нам то, что не успели сказать.
Без вас будет пусто на свете,
когда достопамятным днём
мы - послевоенные дети -
к Большому театру придём.
Уже ветераны в ту пору -
среди не видавших войны...
На нас будут юные взоры
с волнением устремлены.
Ведь мы родились под раскаты
победных салютов и труб,
и горькие наши рассказы
из первых получены рук.
В немыслимых розах и маршах
впервые за столько-то лет
в тот день на живых и на павших
уже разделения нет.
Весенний, счастливый, прекрасный, -
тот праздник нас будет кружить!..
И всё-таки, всё-таки страшно
до этого мая дожить.
* * *
Другие ищут пусть её вину,
забыв о подвигах её, о славе, -
а я любил советскую страну,
её лицо в его простой оправе.
Прощай, светящееся полотно,
сеанс последний жизни
быстротечной, -
а я любил советское кино
с его весной на улице Заречной.
Опять скворцы нарушат тишину,
Земля проснётся на орбите зыбкой, -
а я любил советскую весну
с её живой гагаринской улыбкой...
Хватало и словесной чепухи,
и на Голгофу приводило слово...
А я любил советские стихи
от Маяковского до Смелякова!..
В черёмуховый мой,
в рабочий край
позарастали стёжки и дорожки, -
а я любил советский Первомай,
его плакаты, песни и гармошки!
Средь обелисков скромных и венков -
трава забвенья, словно откровенье,
а я любил советских стариков,
святое фронтовое поколенье...
Страна моя, страдая и любя,
о как твой дух, твой труд,
твой путь был молод,
коль до сих пор враги палят в тебя,
в исчезнувшую, но убить не могут!..
2016
* * *
Вот и кончилось время - любить,
время - камни в свой срок собирать,
время - слушать и говорить,
время - плакать и обнимать.
На дворе мировая зима,
в голове - мировая война,
за спиной - мировая сума,
а в суме - мировая вина.
Значит, время на круги свои
не вернёт ни друзей, ни любви,
с наступленьем последних времён
закрывается аттракцион!..
Ветер, ветер!.. Послушай, а вдруг?! -
Ну, хотя бы ещё один круг!..
Круг обратно один отмотай -
в детство, в детство!..
В потерянный рай!
2016
70 лет назад, 30 августа 1951 года, в городе Новотроицке Оренбургской области родился поэт Геннадий Николаевич Красников.
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru