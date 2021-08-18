Однажды Новелла Матвеева спросила меня: "Вы, конечно, знаете Геннадия Красникова?" - "Не знаю..."

Геннадий Красников учился стойкости и верности у поэтов-фронтовиков. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова

Новелла Николаевна посмотрела на меня с нескрываемым сожалением. Я понял, что человеку, который не знает Красникова, можно только посочувствовать - он упустил в жизни что-то очень важное.

Теперь понимаю, что многие годы связывало Матвееву и Красникова, двух таких непохожих поэтов из разных поколений: Родина связывала. Простая детская любовь к ней. Без интеллигентских оговорок. Но и без того агрессивного пафоса, который, как лесной пожар, гуляет сейчас по телевизионным каналам, отталкивая от нас старых друзей и наживая нашей стране новых недругов.

Упрямо идти против течения Геннадий Красников учился у поэтов-фронтовиков Николая Старшинова, Юлии Друниной, Евгения Винокурова, Константина Ваншенкина, Михаила Львова, Николая Панченко...

Геннадию Красникову как опытному литературному редактору выпало счастье не только готовить к печати журнальные подборки и книги этих прекрасных поэтов, но и дружить с ними. Быть причастным к их братству. Эта причастность к истинам, оплаченным кровью, помогла ему выстоять в 1990-е и помогает до сих пор.

И читая сейчас стихотворения Красникова, нельзя не услышать в них голоса ушедших поэтов-фронтовиков. Мне кажется, что стихами Геннадия они договаривают нам то, что не успели сказать.

Заветная тетрадь

Без вас будет пусто на свете,

когда достопамятным днём

мы - послевоенные дети -

к Большому театру придём.

Уже ветераны в ту пору -

среди не видавших войны...

На нас будут юные взоры

с волнением устремлены.

Ведь мы родились под раскаты

победных салютов и труб,

и горькие наши рассказы

из первых получены рук.

В немыслимых розах и маршах

впервые за столько-то лет

в тот день на живых и на павших

уже разделения нет.

Весенний, счастливый, прекрасный, -

тот праздник нас будет кружить!..

И всё-таки, всё-таки страшно

до этого мая дожить.

* * *

Другие ищут пусть её вину,

забыв о подвигах её, о славе, -

а я любил советскую страну,

её лицо в его простой оправе.

Прощай, светящееся полотно,

сеанс последний жизни

быстротечной, -

а я любил советское кино

с его весной на улице Заречной.

Опять скворцы нарушат тишину,

Земля проснётся на орбите зыбкой, -

а я любил советскую весну

с её живой гагаринской улыбкой...

Хватало и словесной чепухи,

и на Голгофу приводило слово...

А я любил советские стихи

от Маяковского до Смелякова!..

В черёмуховый мой,

в рабочий край

позарастали стёжки и дорожки, -

а я любил советский Первомай,

его плакаты, песни и гармошки!

Средь обелисков скромных и венков -

трава забвенья, словно откровенье,

а я любил советских стариков,

святое фронтовое поколенье...

Страна моя, страдая и любя,

о как твой дух, твой труд,

твой путь был молод,

коль до сих пор враги палят в тебя,

в исчезнувшую, но убить не могут!..

2016

* * *

Вот и кончилось время - любить,

время - камни в свой срок собирать,

время - слушать и говорить,

время - плакать и обнимать.

На дворе мировая зима,

в голове - мировая война,

за спиной - мировая сума,

а в суме - мировая вина.

Значит, время на круги свои

не вернёт ни друзей, ни любви,

с наступленьем последних времён

закрывается аттракцион!..

Ветер, ветер!.. Послушай, а вдруг?! -

Ну, хотя бы ещё один круг!..

Круг обратно один отмотай -

в детство, в детство!..

В потерянный рай!

2016

Дата

70 лет назад, 30 августа 1951 года, в городе Новотроицке Оренбургской области родился поэт Геннадий Николаевич Красников.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru