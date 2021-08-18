Суд разрешил доказывать с помощью свидетелей отсутствие горячей воды

Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал нижестоящие суды пересмотреть дело граждан, у которых более полутора лет не было в кране по-настоящему горячей воды. Данное решение принципиально важно и должно послужить уроком для всех коммунальщиков: доказать, что они нам что-то недодают, станет проще.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что жильцы вправе требовать компенсаций в случае, если горячая вода отсутствует сверх допустимых сроков или если ее температура не соответствует установленным нормам.

"Согласно правилам, температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 C и не выше 75 C. Если говорить простым языком, точка водоразбора - это кран в квартире. В том случае, если температура воды ниже положенного, потребители вправе потребовать снижения коммунальной платы за все время, пока вода в кранах была, как говорится, чуть теплой", - рассказал Владимир Груздев.

Практика показывает, что граждане все чаще занимают активную позицию и подают иски в суд на компании, предоставляющие некачественные услуги в сфере ЖКХ.

Однако всегда возникает вопрос, как доказать, что жильцы не придираются на пустом месте, а горячая вода действительно не согревала. Как правило, суды в качестве доказательств принимают акты самих коммунальных служб. А в этих актах срок мучений жильцов обычно несколько занижен.

Так получается не со зла: управдом пришел, зафиксировал и ушел. Что было до того и будет после него, он не знает. Жильцы могут сказать что угодно, а суду и управдому нужны только факты.

Так и в деле, которое дошло до Второго кассационного суда, вышел спор по поводу времени приема холодного душа. Несколько жителей Смоленска утверждали, что с 15 декабря 2018 по 30 июня 2020 года не могли согреться в своих ваннах. Между тем коммунальщики пересчитали гражданам плату только за январь 2019 года. В свою очередь, суды взыскали с коммунальщиков в пользу граждан по 4 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и по 2 тысячи рублей штрафа. Все. Претензии к воде, что текла после января еще почти полтора года, суды отклонили, мол, нет актов, а значит, низкая температура не доказана.

Кассационный суд не согласился с такой позицией и потребовал от нижестоящих инстанций еще раз разобраться с делом. Например, как указала третья инстанция, судами не были учтены систематические обращения истцов по поводу ненадлежащего качества предоставляемых услуг в спорный период.

Как особо подчеркнул Второй кассационный суд, факт некачественного оказания коммунальных услуг может подтверждаться не только составленным коммунальщиками актом, но и другими доказательствами, предусмотренными Гражданским процессуальным кодексом. Например, показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями, заключением эксперта.

"Правовые позиции Второго кассационного суда общей юрисдикции расширяют возможности защиты гражданами своих прав на достойные условия проживания", - подчеркнул Владимир Груздев.