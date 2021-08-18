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18.08.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве продлил арест жене бизнесмена Шпигеля

Текст: Наталья Козлова

До 20 ноября останется под стражей жена Бориса Шпигеля, основателя "Биотэк". Такое решение принял Басманный суд Москвы, продлив арест Евгении Шпигель еще на три месяца. Таким образом, суд удовлетворил просьбу следователя, хотя адвокаты просили любую меру пресечения кроме ареста.

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости
Экс-губернатору Ивану Белозерцеву продлили арест на три месяца

Похоже, что все фигуранты скандального дела о взятках уже бывшему губернатору Пензенской области остаются в СИЗО до конца следствия.

Кроме Евгении Шпигель на тот же срок - до начала зимы - в камере останется второй фигурант дела - бывший директор компании "Фармация" Антон Колосков.

Напомним, что суд накануне оставил в следственном изоляторе и самого Ивана Белозерцева.

19 августа суд планирует рассмотреть вопрос о содержании под стражей основателя "Биотэк" Бориса Шпигеля.

Напомним, что Борис Шпигель, Евгения Шпигель и Антон Колосков обвинены в многомиллионных взятках Ивану Белозерцеву за всевозможные преференции при распределении госконтрактов на поставки и хранение препаратов, медицинских изделий и контроля их качества.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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