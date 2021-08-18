Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство

Власти Таиланда разрешили привитым вакциной "Спутник V" россиянам беспрепятственно въезжать на территорию королевства. Об этом говорится в сообщении посольства России в Таиланде, опубликованном на страничке дипмиссии в Facebook.

"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц"", - говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия отметила, что под "песочницами" понимаются отдельные туристические районы Таиланда. При этом в посольстве подчеркнули, что конкретные детали и сроки вступления в силу этого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами. Российское диппредставительство также напомнило, что подробная информация о доступных туристических районах Таиланда, а также о порядке въезда в королевство размещается на сайте Агентства по туризму Таиланда.