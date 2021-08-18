Талибы отказались делать Афганистан демократическим государством

Захватившие власть в Афганистане талибы не намерены устанавливать в стране демократическую форму правления. Об этом агентству Reuters рассказал один из высокопоставленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ).

По его словам, страной будет управлять совет движения, во главе которого может остаться Хайбатулла Ахундзада. Собеседник агентства уточнил, что структура власти будет иметь сходство с тем, как управляли Афганистаном при "Талибане" с 1996 по 2001 год. Он также подчеркнул, что многие вопросы управления государства еще не согласованы.

"Демократической системы не будет, потому что она не имеет опоры в нашей стране. Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы мы должны применять в Афганистане, потому что она ясна. Это закон шариата, и все", - приводит слова талиба агентство.