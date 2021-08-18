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18.08.2021 19:44
Рубрика: В мире

Талибы отказались делать Афганистан демократическим государством

Текст: Юрий Чернов

Захватившие власть в Афганистане талибы не намерены устанавливать в стране демократическую форму правления. Об этом агентству Reuters рассказал один из высокопоставленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Фото: AFP
Талибы всех убеждают, что они теперь совсем другие. Так ли это?

По его словам, страной будет управлять совет движения, во главе которого может остаться Хайбатулла Ахундзада. Собеседник агентства уточнил, что структура власти будет иметь сходство с тем, как управляли Афганистаном при "Талибане" с 1996 по 2001 год. Он также подчеркнул, что многие вопросы управления государства еще не согласованы.

"Демократической системы не будет, потому что она не имеет опоры в нашей стране. Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы мы должны применять в Афганистане, потому что она ясна. Это закон шариата, и все", - приводит слова талиба агентство.

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