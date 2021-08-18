Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыли огонь по митингующим в афганской провинции Нангархар. Несколько сотен человек вышли там сегодня на улицу в поддержку трехцветного флага Афганистана.

По информации агентства РИА Новости, которое ссылается на местного жителя, среди участников митинга есть раненые и погибшие.

Утром в Джеллалабаде и в центре провинции Хост образовалось сразу несколько митингов. Люди требовали от "Талибана" сохранить нынешний государственный флаг страны. Как пишут местные СМИ, представители движения препятствовали работе журналистов, пытавшихся снять на видео митинги. По предварительным сведениям, несколько корреспондентов были избиты.