Талибы столкнулись с вооруженными оппонентами и безденежьем

На третий день после того, как движение "Талибан" (запрещено в РФ) фактически оказалось у власти в Афганистане, стало понятно, что трудности у новоявленных руководителей только начинаются.

Жизнь на улицах Кабула постепенно возвращается в спокойное русло после того, как патрули талибов взяли город под контроль. Фото: Gettyimages

Амрулла Салех, вице-президент Афганистана в правительстве бежавшего из страны Ашрафа Гани, заявил, что является согласно конституции временным главой государства и намерен просить поддержки мировых лидеров. В отличие от Гани тесно связанный со спецслужбами Салех, 48-летний уроженец провинции Панджшер, в молодости воевавший вместе с Ахмадом Шахом Масудом в Северном альянсе, не покинул страну, а уехал на родину, в провинцию Панджшер. Сейчас это единственный афганский регион, не контролируемый талибами. Туда же прибыл Ахмад Масуд-младший, сын "панджшерского льва" Ахмада Шаха Масуда.

По сообщениям в прессе, в настоящее время в районе Панджшера продолжаются бои с талибами. Также прошла информация, что туда направляются порядка 10 тысяч военных из Мазари-Шарифа, решивших не прекращать борьбу с исламистами. Кроме того, силы Северного альянса в долине Панджшер провели демонстрацию со своими флагами в знак того, что они отвергают провозглашенную талибами власть.

Ахмад Шах Масуд-младший, выпускник британской военной академии Сандхерст и сторонник децентрализации и швейцарской модели власти в Афганистане, призвал недовольных талибами сплотиться вокруг него и Салеха.

Этим бегущим от войны и талибов афганцам удалось перебраться в соседний Пакистан. А вот Европа не торопится открывать двери для волны беженцев, которую грозит спровоцировать фиаско американцев в Афганистане. Фото: Reuters

Кроме того, демонстрации против "Талибана" прошли в городах Асадабад (столица провинции Кунар) и Джелалабад (столица провинции Нангархар). Протестующие спустили в этих городах белые знамена "Талибана" и подняли красно-черно-зеленые флаги Афганистана. Как сообщают источники РИА Новости, талибы открыли огонь по протестующим, три человека погибли, 12 было ранено. Также прошла информация, что талибы избили нескольких журналистов, снимавших происходящее.

Между тем США заморозили находящиеся у них резервы Афганистана, чтобы "Талибан" не мог ими воспользоваться. Как сообщил ЦБ Афганистана, на прошлой неделе резервы составили 9 миллиардов долларов, из них было заморожено 7 миллиардов. По словам сбежавшего управляющего ЦБ Афганистана, "Талибан" может получить доступ только к 100-200 миллионам долларов наличными в банке, остальное находится на международных счетах, к которым у талибов нет доступа.

Также значительную сумму денег вывезли с собой бежавший президент Гани и его приближенные. Правда, посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бывшего афганского президента Ашрафа Гани, бывшего советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и бывшего главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли за хищение общественных средств, сообщил афганский телеканал TOLOnews. Это может помочь вернуть похищенные средства в Афганистан, считают в посольстве.

В афганский Кандагар после 20-летнего отсутствия прибыл мулла Абдул Гани Барадар, один из руководителей политического крыла "Талибана". В ближайшие дни он должен приехать в Кабул. Ожидается, что этот опытный политик, возглавлявший практически все делегации талибов на международных переговорных площадках, возглавит правительство "Талибана".

На третий день пребывания у власти стало ясно: трудности у новоявленных руководителей Афганистана только начинаются

Между тем в международном аэропорту Кабула, судя по новостям, ситуация стала спокойнее, однако там продолжает оставаться большое количество афганцев, пытающихся покинуть страну ввиду прихода к власти "Талибана". Вечером в среду в аэропорт прибыл первый гуманитарный рейс, он прилетел из Дохи с продуктами питания и предметами первой необходимости, которые распределят среди беженцев. Между тем, по уточненным сведениям, в результате стрельбы и давки в аэропорту с понедельника погибли 40 человек, десятки получили травмы.

Поступают регулярные сообщения о довольно непорядочном отношении дипломатов западных стран к афганцам, которые работали с ними и рассчитывали попасть на борт эвакуационных рейсов. Так, в некоторых посольствах после прихода талибов перестали выходить на связь с афганским персоналом, а сотрудники посольства США, как сообщает CNN, при эвакуации посольства уничтожили паспорта афганцев.