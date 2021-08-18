Тамара Гвердцители - о сцене, Мишеле Легране и самых любимых местах в Беларуси

Народная артистка России Тамара Гвердцители встретила меня в гостиной отеля "Эридан", что на тихой витебской улочке. Кстати, здесь любят останавливаться Алла Пугачева, Олег Газманов и Валерий Леонтьев...

В 2017 году в честь Тамары Гвердцители была заложена плита лауреата на Аллее звезд в Летнем амфитеатре в Витебске. Роман Щербенков

Тамара Михайловна, в 2017 году в вашу честь была заложена плита со звездой лауреата специальной награды президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" на Аллее звезд Летнего амфитеатра Витебска.

Тамара Гвердцители: Для меня огромная честь быть в компании с композитором Андреем Петровым, Аллой Пугачевой, Львом Лещенко, Александрой Пахмутовой, Валерием Леонтьевым, "Песнярами", Игорем Лученком...

Вы же старожил фестиваля?

Тамара Гвердцители: Я в двадцать девятый раз побывала на "Славянском базаре в Витебске". Это один из лучших фестивалей в мире. В 1994 году на него пригласили Мишеля Леграна, чтобы он возглавил жюри конкурса молодых исполнителей. Легран был в восторге от Витебска, специально ходил в музей Марка Шагала.

А как вы с Леграном познакомились?

Тамара Гвердцители: Ему отослали диски с моими песнями.

На концерте в "Олимпии" конферансье никак не мог выговорить вашу фамилию. Тогда Легран вышел из-за рояля и произнес: "Эту мадам зовут Тамара! Запомните это имя!"

Тамара Гвердцители: Потом был мой успех в парижской "Олимпии", в американском Карнеги-холле...

Как маэстро оценивал конкурсантов?

Тамара Гвердцители: Всем казалось, что он завышал оценки. А он был поражен атмосферой витебского конкурса - одного из самых честных.

Я стараюсь не пропускать людей с Божьим даром и рада, что в Беларуси такая талантливая молодежь

А что для вас "Славянский базар"?

Тамара Гвердцители: Праздник музыки. Когда зал полон - это счастье для артиста.

Здесь самый большой зал в Европе - на шесть с половиной тысяч человек. Как вас встретила белорусская публика на этот раз?

Тамара Гвердцители: Тепло, витебская земля очень гостеприимная. Приезжать на "Славянский базар в Витебске" - это моя жизненная и творческая традиция.

Вы как-то говорили, что первым делом в Витебске идете смотреть, на месте ли ратуша и белый собор... А какой ваш любимый уголок?

Тамара Гвердцители: Домик Шагала. Его творчество неповторимо, оно связано с музыкой.

Местные жители фестиваль называют ласково - "Славянка". Расскажите о его атмосфере.

Тамара Гвердцители: Атмосфера творческая. Могу это утверждать, так как была председателем жюри конкурса эстрадных исполнителей. Все делается с душой. Я люблю останавливаться в "Эридане", где очень уютная обстановка. Вот эти салфетки, предметы прошлого, фотографии, пластинки вызывают ностальгию.

В чем изюминка фестиваля?

Тамара Гвердцители: Считаю большим достижением и удачей для молодых исполнителей выступать с живым оркестром. Национальный академический оркестр Беларуси под руководством Михаила Финберга стал своеобразным музыкальным символом фестиваля. Михаил Яковлевич всегда поддерживал певцов.

Дружите ли вы с белорусскими артистами?

Тамара Гвердцители: Я дружила с Ядвигой Поплавской и Сашей Тихановичем, не хочется говорить об этом в прошедшем времени. Но жизнь проносится как один день. И Саши уже нет. Надеюсь, появятся новые знакомства. Друзья - вряд ли.

Изменились ли из-за пандемии ваши планы?

Тамара Гвердцители: Многие проекты перенесены на осень. Прошедший недавно концерт в Санкт-Петербурге был отодвинут на год.

Удавалось общаться с родными?

Тамара Гвердцители: Со своими близкими я не виделась с тех пор, как закрыли границы. Я не могу сказать, что благодарна пандемии за свободное время, поскольку я и раньше проводила его дома. Что касается творчества, оно не прекращалось. Мы ставили спектакли, записывали новые песни.

Говорят, в пандемию нельзя дарить цветы?

Тамара Гвердцители: Люди присылали блюда из грузинского и еврейского ресторанов. И мы за эти знаки внимания благодарны им.

Вы исполняете песни на десяти языках мира. А на белорусском пробовали петь?

Тамара Гвердцители: В апреле у меня состоялся сольный концерт во Дворце Республики в Минске с президентским оркестром под управлением Виталия Кульбакова. В программе был целый блок славянских песен. Я пела песни белорусские, русские, украинские. Исполнила песню Владимира Мулявина - он великий музыкант. Энергия его песен неиссякаема, и наша задача - это передать.

Вместе с Дмитрием Дюжевым с программой "Зимний вальс" вы объездили полстраны. У вас были запоминающиеся дуэты с Олегом Газмановым, Сосо Павлиашвили, Стасом Михайловым, группой "Би-2", Глебом Матвейчуком. Исполняли вместе с белорусскими "Сябрами" грузинскую песню "Сулико". Анатолий Ярмоленко, председатель жюри нынешнего фестиваля, даже приветствовал вас словами: "Привет, сябрико!" А с кем из белорусских молодых певцов вы хотели бы спеть?

Тамара Гвердцители: С Петром Елфимовым. У него белорусско-грузинский темперамент и замечательный голос. Я стараюсь не пропускать талантливых людей, рада, что в Беларуси такая талантливая молодежь.

Как изменился "Славянский базар в Витебске" за 30 лет?

Тамара Гвердцители: Человек меняется, и "Славянский базар" тоже меняется. Я стояла у его истоков. Сейчас на фестиваль приезжают замечательные певцы из Средней Азии со своей национальной интонацией - это раздвигает границы музыкального форума...

Досье "СОЮЗа"

Народная артистка России Тамара Гвердцители родилась в Тбилиси 18 января 1962 года. Отец - из древнего грузинского дворянского рода, мама - внучка одесского раввина. В начале 1970-х годов Тамара стала солисткой детского эстрадного ансамбля "Мзиури". В 19 лет победила на международном конкурсе "Красная гвоздика" в Сочи. В 1991 году был заключен контракт с Мишелем Леграном и состоялся первый концерт в парижской "Олимпии".

12 июля 2000 года Тамара Гвердцители получила гражданство России. Играла в Театре Российской армии в мюзикле "Человек из Ламанчи" с лауреатом премии Союзного государства Владимиром Зельдиным.