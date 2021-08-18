Власть
18.08.2021 18:03
Союз. Беларусь-Россия - № 31(995)

Минск и Москва практически согласовали пакет интеграционных документов

Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Об этом на совещании у главы государства заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, передает БЕЛТА.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

"Уже почти три года по инициативе наших российских партнеров мы реализуем подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства. После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го. В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны.

Фото: Белта
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Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности, прослеживаемости товаров по их территории. Для нас - условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. Во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность в наших переговорных вопросах заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов", - рассказал Николай Снопков.

По его словам, в результате стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении.

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