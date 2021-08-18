Этим летом в детских лагерях по программе кешбэка уже отдохнули 350 тысяч детей, рассказали в Ростуризме. Но еще можно успеть на последние смены.

Путевка в детский лагерь обойдется в среднем в 40-50 тысяч рублей за смену Фото: РИА Новости www.ria.ru

По программе "детского" кешбэка можно купить путевку в детский стационарный лагерь и получить обратно 20% ее стоимости (максимально - 20 тысяч рублей). Ограничений по возрасту нет.

Оплатить путевку нужно картой "Мир". Одной картой можно оплачивать несколько путевок. На ту же карту, с которой была оплачена путевка, придет кешбэк.

Покупать путевки с кешбэком можно до 31 августа, а вернуться ребенок сможет вплоть до 15 сентября. То есть программа охватывает все последние смены. Поехать можно как в государственные, так и в коммерческие лагеря. Не участвуют в программе палаточные, городские лагеря или лагеря дневного пребывания. Выбрать конкретное направление можно на сайте мирпутешествий.рф.

Стандартные смены в лагерях длятся две недели. Но есть смены, продолжительностью 17 дней или 21 день. В путевку включаются многоразовое питание и развлекательная программа. В зависимости от программы лагеря подразделяются на несколько типов.

Стандартные смены в детских лагерях длятся две недели

Можно выбрать лагерь на море, оздоровительный, общий. Есть и тематические лагеря, например, образовательные, оздоровительные, спортивные, творческие, технические или языковые.

В общих лагерях с помощью команды профессиональных вожатых дети могут попробовать себя в разных видах творчества. Детей ждет насыщенная развлекательная программа. Устраивают викторины, квесты, спортивные игры и дискотеки.

20 тысяч рублей составляет максимальная компенсация за путевку в лагерь с кешбэком

В тематических лагерях акцент сделан на развитии каких-либо навыков. Среди лагерей, участвующих в программе кешбэка, проще всего найти оздоровительные или спортивные. В таких лагерях для детей каждый день организуют занятия гимнастикой, лечебной физкультурой, проводят спортивные игры на свежем воздухе. А еще дети занимаются в специальных кружках, секциях по интересам. В творческих лагерях проводят концерты или мастер-классы, спектакли, а также встречи с известными творческими людьми.

Больше всего путевок россияне купили в детские лагеря на южных курортах страны, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Лидером спроса стал город Анапа. Известный детский курорт славится относительно сухим климатом и длинными песчаными пляжами. Популярен также Крым. Больше всего детских лагерей расположено на западном берегу полуострова.

Отдохнуть со скидкой можно и в лагерях в регионах России. Чаще всего лагеря расположены в лесной зоне у водоемов - озер или рек. Некоторые лагеря имеют плавательные бассейны.

Стоит путевка в детский лагерь в среднем от 40 до 50 тысяч рублей за ребенка за смену. Но разброс цен довольно большой. Например, в Крыму есть лагеря от 16 до 80 тысяч за смену, а во Владимирской области детский отдых с кешбэком предлагают от 8 до 60 тысяч за смену.