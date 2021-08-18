Уралвагонзавод покажет на форуме "Армия 2021" танк Т-90МС и БМПТ-72

Созданные в Уральском КБ транспортного машиностроения танк Т-90МС и БМПТ-72 являются успешной модернизацией танков Т-90С и Т-72 соответственно. Они наглядно демонстрируют, как можно продлить активную и эффективную эксплуатацию этой спецтехники с наибольшей выгодой и наименьшими затратами. Большой модернизационный потенциал машин дает возможность совершенствовать их конструкцию исходя из современных требований и предлагать заказчику новую боевую единицу с повышенными возможностями или трансформированную под уточненные задачи.

На форуме "Армия-2021", например, будет представлен Т-90МС с высокоавтоматизированным боевым модулем, который оборудован мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира. Это дает возможность командиру не только получить большую информацию о ситуации, но и управлять вооружением боевой машины.

Для уничтожения танкоопасной живой силы противника в БМПТ-72 тагильскими конструкторами заложен большой боекомплект, в том числе с осколочными снарядами. А большие углы наведения автоматических пушек изделия позволяют поражать цели на верхних этажах зданий, обстреливать низколетящие воздушные цели типа БЛА. Одна БМПТ легко заменит 2 БМП и мотострелковый взвод.

Разработчики подчеркивают, что Т-90МС и БМПТ-72, как и вся бронетехника УВЗ, обладают феноменальной надежностью, высокой защищенностью и маневренностью. В числе их преимуществ также и отличная ремонтопригодность.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, перед тем как предстать перед гостями и участниками форума, грозные боевые машины прошли специальный техосмотр в сборочном цехе предприятия. Затем в малярно-сдаточном их помыли и покрасили. По специальным чертежам был нанесен рисунок из маскировочных пятен. Работали 8 маляров. В среднем для покраски каждого изделия было использовано 60 кг краски. Машины отправлены в Кубинку. Уже на месте специалисты Уралвагонзавода приведут их из транспортировочного в боевой вид.

Кроме того, на стенде Концерна УВЗ будет представлена выставка, посвященная юбилею Уралвагонзавода. 11 октября предприятию исполнится 85 лет. Исторические и современные фото расскажут о становлении и развитии машиностроения в Нижнем Тагиле.