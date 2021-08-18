В Абхазии развернули российский мобильный госпиталь

Российский военный мобильный госпиталь вновь прибыл в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как проинформировали в пресс­-службе Южного военного округа, в состав которого вхо­дит это медицинское подразделение, на марш автомобильная колонна вышла из Буденновска 16 августа и в ночь на 18 августа пересекла россий­ско­-абхазскую границу. Мобильный госпиталь может принять на стационарное лечение одновременно до 100 пациентов.

Он оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализа­торами крови. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Военврачей и химиков отправили в Абхазию бороться с коронавирусом Врачи этого госпиталя уже работали в Абхазии, оказывая помощь пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. В период с октября 2020-го до марта 2021 года российские военные медики приняли 3,7 тысячи жителей республики. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более 2 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.