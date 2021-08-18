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18.08.2021 19:04
Рубрика: В мире

Беларусь будет выпускать вакцину с учетом российских наработок

Текст: Владимир Яковлев (sob@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 31(995)
В Беларуси нет серьезных поводов для беспокойства в вопросе борьбы с коронавирусом, заявил на днях Президент страны Александр Лукашенко. А министр здравоохранения Дмитрий Пиневич уточнил: показатели распространения болезни и количество летальных исходов меньше, чем у западных соседей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследования белорусских и российских специалистов показали: иммунитет к инфекции в Беларуси имеется у 38% населения. В немалой мере это результат бесплатной вакцинации граждан, достигших 18 лет, в том числе российской вакциной "Спутник V" (применяется также китайская). На сегодня первую дозу вакцины получили более 1,5 млн граждан, вторую - около 1,2 млн. Это соответственно 16 и 13 процентов населения.

Фото: Минздрав Белоруссии/РИА Новости
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Производство "Спутника" из российских субстанций развернуто на белорусском предприятии "Белбиофарм", в месяц выпускается около 500 тысяч доз. Александр Лукашенко даже предложил при необходимости поделиться препаратом с россиянами. Не снимается с повестки и задача наладить выпуск российского препарата, что намечалось на эту осень.

По мнению главного санитарного врача Александра Тарасенко, для полной безопасности предстоит вакцинировать не менее 90% населения. Тут Беларусь делает ставку и на собственные разработки. Соответствующее поручение было дано Президентом НАН Беларуси, Минздраву, другим ведомствам.

Недавно в НАН Беларуси состоялось очередное заседание Республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19, участники обсудили клинические проявления инфекции и особенности формирования специфического иммунитета у перенесших COVID-19 и лиц, вакцинированных против инфекции.

А директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов сообщил, что белорусские ученые уже определили стратегию создания отечественного препарата. Специалисты научно-практического центра и Академии наук разработали прототип инактивированной цельновирионной вакцины от коронавируса. Проводятся ее испытания в пробирке и на животных. Изучается воздействие на индийский, британский и другие штаммы.

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Белорусские ученые, в отличие от российских коллег, пошли по более традиционному пути. Они сделали ставку на создание инактивированной вакцины. Считается, что эта технология наиболее проста и надежна. Кроме того, такая вакцина подавляющим количеством людей будет переноситься достаточно легко.

Предстоят еще доклинические испытания препарата, фаза клинических испытаний на добровольцах, проектирование производственных площадей, постановка на производство - все это займет год, а возможно, и больше. Главное: технология производства белорусской вакцины уже создана в лабораторных условиях. Сейчас ученые занимаются ее передачей на опытно-промышленную стадию, после чего ожидается промышленная.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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"Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот", - сообщил на днях министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Для выпуска отечественной вакцины Беларусь располагает развитой производственной базой. Опытно-промышленные участки решено разместить на предприятиях "БелВитунифарм" (крупнейший производитель лекарств для животных) и "Белмедпрепараты". Они соответствуют самым высоким критериям. Со временем предполагается построить новый корпус, территория для этого уже подготовлена. По сути, речь идет о создании новой наукоемкой отрасли биологической промышленности, имеющей большой - на сотни миллионов долларов - экспортный потенциал. Ведь с коронавирусом, свидетельствуют прогнозы мировой науки, человечеству отныне придется жить вечно.

В мире экс-СССР Беларусь Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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