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18.08.2021 21:00
Рубрика: В мире

В Британии сотрудникам на удаленке сокращают доходы

Текст: Екатерина Забродина, Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
В Великобритании 68 процентов компаний задумались над тем, что "удаленщикам" стоит платить меньше, чем работникам в офисе, показал опрос компании CIPHR, проведенный среди 150 местных фирм. Это при том, что ранее из-за массового перевода людей на удаленку в разгар пандемии 86 процентов работодателей либо сократили, либо приостановили, либо вообще отменили так называемые "географические надбавки" - выплаты, зависящие от расходов на проживание в том или ином районе страны.
Большинство сотрудников соскучились по общению, и это для них главная мотивация вернуться в офис. Фото: Аркадий Колыбалов Большинство сотрудников соскучились по общению, и это для них главная мотивация вернуться в офис. Фото: Аркадий Колыбалов
Большинство сотрудников соскучились по общению, и это для них главная мотивация вернуться в офис. Фото: Аркадий Колыбалов

Урезать зарплату за работу из дома хотят и для британских госслужащих. Как заявил газете Daily Mail один из членов кабинета министров страны, это несправедливо, когда люди, сидящие дома, получают столько же, сколько их коллеги, которые ежедневно тратят деньги на путь до офиса и обратно. "Де-факто они получили прибавку к зарплате... Если люди не ходят на работу, они не заслуживают условий, которые имеют, когда ходят на нее", - считает министр.

Фото: iStock
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Пока британские ведомства каждое по-своему решает, как и когда вновь возвращать людей в офисы. К примеру, в департаменте цифровых технологий, культуры, медиа и спорта заявили, что "вытащить" своих сотрудников с удаленки им было не трудно, так как многие из них молоды и сами очень хотят вернуться к прежнему режиму.

Американская компания Google сократит зарплату сотрудников, которые продолжат работать из дома, в зависимости от того, где они живут или куда переедут. Изменения коснутся только тех, кто работает за пределами того города, где находится их офис. Так, к примеру, работнице офиса в Нью-Йорке, которая живет в штате Коннектикут всего в часе езды на поезде, зарплату могут сократить на 15 процентов, если она будет работать из дома. При этом у ее коллеги из того же филиала, который проживает в Нью-Йорке, зарплата на удаленке не изменится. По схожим схемам зарплату своих сотрудников будут сокращать Facebook и Twitter.

Кстати, многие удаленщики могут заинтересоваться переездом в более дешевые регионы. В США власти ряда небольших городов, округов и штатов устраивают специальные акции, "заманивая" к себе новых жителей денежными вознаграждениями. Так, к примеру, Северо-Западный Арканзас предлагает до 20 тысяч долларов удаленщикам, которые захотят сюда переехать.

Новости об этих зарплатных стратегиях вызвали бурную дискуссию во Франции, где, как утверждают эксперты, подобные меры вряд ли приживутся. "Теоретически переход на стопроцентную удаленную работу может привести к... изменениям зарплаты в большую или меньшую сторону. Но предложение о ее снижении может противоречить принципу равного обращения, установленному Трудовым кодексом... На практике такая ситуация более чем редка, особенно с учетом того, что полностью удаленная работа может удовлетворить часть работодателей, которым больше не нужно арендовать помещения для размещения сотрудников... Возможность предлагать работу из дома позволила некоторым фирмам привлечь таланты, к которым у них раньше не было доступа", - цитирует газета Le Point адвоката Фредерика Калино.

В Германии обязанность компаний и предприятий максимально переводить сотрудников на удаленку отменили 1 июля, и с тех пор немцы все активнее возвращаются в офисы. По данным Института экономических исследований в Мюнхене, сейчас лишь каждый четвертый сотрудник полностью или частично работает из дома. Эксперт Института Жан-Виктор Алипур считает, что пока граждан не приходится как-то специально стимулировать: большинство "соскучились по живому общению с коллегами", и это для них главная мотивация. Некоторые боссы, например, пытаются привлечь "засидевшихся" сотрудников переездом в новые здания с собственными тренажерными залами и даже пабами.

При этом деловое издание Handelsblatt отмечает, что немецкие финансисты, в отличие, к примеру, от своих американских коллег, вовсе не стремятся к полноценному возрождению офисной жизни. Хотя удаленка не прописана в трудовых контрактах, многие шефы идут навстречу подчиненным и официально предоставляют им гибридный или полностью дистанционный график работы.

На этой волне на рынке возникают весьма экзотические предложения. Так, голландское архитектурное бюро, работающее в Германии, придумало мобильные офисы для удаленщиков. Их можно разместить в саду или на террасе и оттуда вести дела, "не смешивая личное и рабочее пространство", рассказывает агентство dpa. В капсулах в форме куба даже вмонтированы кондиционер на лето и обогреватель для зимы.

Как у нас

В России удаленно трудится каждый двадцатый сотрудник, сказали в Минтруде. Опрос HeadHunter показывает другие цифры - 11% удаленщиков и 13% - в гибридном формате. При этом по мнению экспертов средняя зарплата у тех, кто работает из дома и в офисе, существенно не отличается. Росстат называет сумму в неполные 59 тысяч рублей, удаленные вакансии можно найти с окладами от 47 до 108 тыс. рублей в месяц, большинство предложений на уровне 55-65 тыс. рублей. Удаленная работа регулируется принятым в конце прошлого года законом, вносящим изменения в Трудовой кодекс. Нормы закона запрещают снижать зарплату работникам, которые выполняют свои трудовые обязательства из дома, подчеркивает директор юридического департамента компании ManpowerGroup Russia & CIS Иван Бердинских.

"При неправомерном одностороннем снижении зарплаты со стороны работодателя работник может обратиться в трудовую инспекцию и работодатель рискует получить штраф до 80 тысяч рублей, а при повторности - до 200 тысяч рублей", - напомнил он.

Но если компания платит зарплату "в конверте" или подменяет трудовой договор гражданско-правовым, такая корректировка доходов работников возможна и противостоять нарушению прав сотрудников в этом случае намного сложнее, добавил Бердинских.

Возможна ситуация, когда работодатель заставит работника изменить условия трудового договора и отказаться от части зарплаты, тогда снижение дохода как будто бы не будет связано с переходом в удаленный режим, однако с действующими сотрудниками так обычно не поступают, отметили в Ассоциации частных агентств занятости.

Фото: iStock
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"Сейчас распространенная практика брать новых сотрудников для работы на удаленке за меньшую зарплату, зачастую им устанавливают еще и меньшую загрузку, - добавляет директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. - Многим кандидатам так удобнее, чем выходить в офис на полный день. За счет этой практики зарплаты на удаленке действительно могут снижаться".

Вместе с тем и работодатели, и сотрудники, уже почти полтора года работающие в "заочном" режиме, нашли множество плюсов в таком формате и возвращать всех обратно в офисы компании не торопятся. "У нас до сих пор 85% сотрудников работают на удаленке, - делится HR-директор ИТ-компании "КРОК" Полина Хабарова. - При этом для сотрудников сохранены все корпоративные программы". По ее словам, в удаленке есть преимущества и для работодателей, и для сотрудников, и для соискателей. Соискателям стало проще устраиваться на приглянувшиеся им вакансии, а компаниям - находить редких специалистов, ведь теперь никто не ограничен в географии, а людям из регионов не надо переезжать на новое место.

Наиболее "пострадавшими" от удаленки оказались жители крупных городов. Им стало сложнее получить работу, фактор физической близости к офису перестал иметь решающее значение, конкуренция за вакансию для них заметно возросла: теперь надо быть лучше не только земляков, но и многочисленных удаленных кандидатов на должность.

Подготовил Алексей Дуэль

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