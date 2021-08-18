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18.08.2021 07:03
Рубрика: Власть

В "Единой России" выступили против принудительной вакцинации студентов

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Неделя № 187(8538)
Принудительно прививать студентов нельзя, заявила глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. "Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска их к обучению в очной форме является дискриминацией определенных категорий студентов", - сказала она в ходе открытия штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве. "Мы против такого подхода", - подчеркнула Шмелева.
Сергей Шойгу, Александр Карелин, Сергей Лавров, Анна Кузнецова и Сергей Собянин на открытии федерального штаба общественной поддержки "Единой России" в Москве. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Сергей Шойгу, Александр Карелин, Сергей Лавров, Анна Кузнецова и Сергей Собянин на открытии федерального штаба общественной поддержки "Единой России" в Москве. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Шойгу, Александр Карелин, Сергей Лавров, Анна Кузнецова и Сергей Собянин на открытии федерального штаба общественной поддержки "Единой России" в Москве. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Федеральный штаб создан для более тесной координации и взаимодействия со всеми региональными штабами, отметил его руководитель, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Сенатор-медик ответила на опасения по осложнениям после прививки

В церемонии открытия также принял участие глава МИД Сергей Лавров. Ведомство будет поддерживать волонтерское движение, которое способствует продвижению идеалов внешней политики государства, рассказал он. Министр отметил и то, что Запад использует международные организации, чтобы помешать выборам в Госдуму. "Мы за этим следим, конечно же, и будем делать выводы и принимать меры", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что при оценке итогов предстоящего голосования главным для России останется мнение ее народа.

Предстоит реализовать много проектов в разных отраслях, считает министр обороны Сергей Шойгу. "Надо внедрять, приводить в жизнь все новые и новые проекты, которые послужат на благо страны: будь то здравоохранение или образование, будь то развитие транспортной системы страны", - сказал он.

Главный врач больницы N 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сказал о необходимости "перезагрузки" системы здравоохранения. "Система должна меняться врачами. А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент", - сказал он.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила внедрить независимую экспертизу качества оказания медицинской помощи. Кроме того, по ее мнению, можно поработать над логотипом партии, чтобы изображенный на нем медведь не был одинок. "Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко - семьи не хватает. Мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано", - сказала она.

Позиция минобрнауки

На привитых и непривитых не делить

Рекомендации для вузов по вакцинации студентов перед началом учебного года, утвержденные минобрнауки, вызвали массу вопросов.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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"Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от того, есть ли у них прививка от коронавируса, - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, важно обеспечить равенство прав для всех. Ограничения устанавливать недопустимо".

Более того, в ведомстве особо отметили: отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для недопуска его в общежитие или кампус. За необоснованные ограничения и запреты по коронавирусу минобрнауки намерено применять административные меры.

Подготовила Мария Агранович

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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