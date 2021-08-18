В Эстонии побила антирекорд по смертности от коронавируса

В Эстонии за шесть месяцев от коронавируса умерло в 5 раз больше людей, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает эстонский информационный портал ERR со ссылкой на данные статистики Института развития здоровья.

"В первые шесть месяцев этого года из-за коронавируса в Эстонии скончались 1020 человек, в 2020 году - 203", - отмечается в публикации.

Сотрудница эстонского института развития здоровья Пирет Вийклепп констатировала, что даже в условиях пандемии основными причинами смертности в республике продолжают оставаться сердечно-сосудистые заболевания, за которыми следуют рак и ишемическая болезнь сердца. "В Эстонии ежегодно умирает в среднем 15 500 человек, от 40 до 50 человек в сутки. Основными причинами все-таки являются сердечно-сосудистые заболевания, инсульт. Кроме того, наше население стареет", - отметила Вийклепп.

Она также обратила внимание на то, что Ежедневные данные Департамента здоровья Эстонии о смертях инфицированных коронавирусом не точны, так как положительный тест на COVID-19 не означает, что именно это стало причиной смерти. "На определение причины смерти нужно время, поэтому сразу после кончины нельзя точно сказать, из-за чего человек умер. Причину смерти устанавливает врач на основании медицинских документов, вскрытия или внешнего осмотра", - пояснила она.