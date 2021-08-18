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Рубрика: В мире

В Евросоюзе опасаются повторения миграционного кризиса 2015 года

Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Последние события в Афганистане вызвали страх и растерянность в руководстве стран Евросоюза, многие из которых боятся повторения миграционного кризиса 2015 года, когда поток сирийских беженцев и других мигрантов с Ближнего Востока и Севера Африки штурмовал границы ЕС. Теперь европейские политические элиты вновь разобщены и остро спорят о том, что им делать с возможным наплывом афганских беженцев из-за провала своего заокеанского союзника.
Мэр Ниццы отказался принять беженцев из Афганистана

Министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис в довольно категоричной манере выступил против. "Совершенно очевидно, что наша страна не станет воротами для новой волны беженцев", - заявил он. Его позицию в жесткой форме поддержал мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози. "Нет, я не хочу принимать беженцев у себя дома, это ясно. В последние годы наш город слишком сильно пострадал от терроризма", - добавил он, напомнив о событиях теракте 14 июля 2016 года, когда 86 человек погибли и более 300 получили ранения.

Европейские гранды пока что кормят своих избирателей расплывчатыми формулировками. Что в Париже, что в Берлине осознают, что новый кризис накануне осенних выборов не нужен никому. Так, Эмманюэль Макрон заявил, что хотел бы обезопасить Францию от "нерегулируемых потоков мигрантов", поскольку это может подвергнуть опасности жителей принимающей страны.

На среду была запланирована встреча министров иностранных и внутренних дел стран ЕС, где тема беженцев - ключевая. Единственное, что на данный момент признала покидающая в скором времени свой пост Ангела Меркель это то, что в Европе нет единства по вопросу афганских беженцев.

Тем временем потенциальный сменщик Меркель, кандидат в канцлеры от правоцентристских ХДС/ХСС Армин Лашет, четче сформулировал позицию немецких властей, призвав признать ошибки, связанные с миграционным кризисом шестилетней давности. "2015 год не должен повториться", - написал он в своей учетной записи в Twitter.

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