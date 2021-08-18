В ФАС разработали пять базовых принципов работы цифровых платформ

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в области информационных технологий представил проект базовых принципов взаимодействия участников цифровых рынков. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Среди базовых принципов работы платформ начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева назвала следующие:

- разумная открытость цифровых платформ;

- нейтральность отношения к различным сторонам рынка (включая конкурентов);

- обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ней;

- недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ;

- обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставление им полных ответов.

"Цель представленных принципов - способствовать прозрачности, открытости цифровых рынков и обеспечению защиты прав и интересов всех их участников, включая потребителей, поставщиков и владельцев цифровых платформ. На каждый риск установлен принцип поведения, к следованию которому платформа должна стремиться, чтобы его нивелировать", - говорится в сообщении ФАС.