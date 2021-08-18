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18.08.2021 03:35
Рубрика: В мире

В Германии из-за пандемии молодежь стала больше употреблять алкоголь

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Немецкие эксперты бьют тревогу: пандемия коронавируса серьезно ограничила круг общения молодежи, которая от скуки стала потреблять больше алкоголя и даже наркотиков. Так, в Германии вдвое выросло количество обращений родителей в консультационные центры для наркозависимых. Врачи надеются, что когда ограничения будут сняты, многие проблемы разрешатся сами собой, а пока советуют родителям больше общаться со своими детьми, проявить интерес к их проблемам, но не давать оценок.

Подобная проблема возникла не только в Германии, но и во многих других странах по всему миру. Например, в Бразилии в 2020 году количество госпитализаций из-за наркотиков выросло на 54 процента по сравнению с предыдущим годом.

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Как отмечают эксперты, хотя взрослые более психологически устойчивы по сравнению с молодежью, у них тоже возникают такие проблемы из-за страхов заболеть, потерять работу и доход или умереть.

В Управлении ООН по наркотикам и преступности сообщают, что наркоторговцы в свою очередь быстро приспособились к новым условиям. Преступники стали активнее использовать интернет для продажи своего товара. Во Франции получила широкое распространение практика доставки наркотиков прямо на дом.

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