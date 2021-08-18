В Гидрометцентре сообщили о существенном похолодании

Лето еще не сдает своих позиций, но атлантический циклон с холодным воздухом уже близко. Он принесет похолодание и дожди.

В среду в столичном регионе еще сохранится жаркая погода - днем столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. Днем возможен небольшой дождь. Но уже в четверг, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура понизится градусов на пять. Днем ожидается плюс 20-25 градусов. Правда, на востоке Московской области еще сохранится 30-градусная жара. Также возможен небольшой дождь в течение дня. В пятницу, 20 августа, дождь тоже вероятен. Дневная температура составит 21-26 градусов. В субботу, 21 августа, будет не выше 19-24 градусов. Возможен дождь. В воскресенье - не выше плюс 22 градусов. Ночные температуры понизятся до плюс 10-15 градусов.

- Погода вернется в климатическую норму второй декады августа, - отметила синоптик. - Похолодание принесет холодный фронт атлантического циклона.

Этот холодный фронт принес дожди на северо-запад - в Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области. Температура там понизится до 18-23 градусов. В Карелии, Мурманской и Калининградской областях в ближайшие сутки также пройдут сильнее дожди. Заденет холодный фронт и Брянскую область.

В то же время южный циклон, который устроил потоп в Краснодарском крае и Крыму, до 19 августа удержит жару в Пермском крае, Башкирии, Саратовской области. Днем температура там будет повышаться до 35 градусов. В Воронежской области в ближайшие дни до 37 градусов.

Сухой антициклон защитит от дождей юг Дальнего Востока. Температура там повысится до 30-градусных значений. Умеренно теплая погода (днем 20-25 градусов) сохранится на юге Западной и Восточной Сибири.