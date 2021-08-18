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18.08.2021 10:15
Рубрика: В мире

В Латвии готовятся к несанкционированным митингам антипрививочников

Текст: Надежда Ермолаева

Полиция Латвии готовится к несанкционированным митингам противников введенных властями ограничений для непривитых граждан.

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Как сообщает прибалтийский информационный портал Delfi, на ожидаемых акциях протеста правоохранительные органы будут работать по плану, который используется во время мероприятий 16 марта. Как правило, тогда полиция выводит в город полностью экипированных силовиков, ОМОН, даже привозит их из соседних городов, перекрывает движение на улицах, проводит аресты.

Как сообщают СМИ, депутат Сейма Алдис Гобземс активно продвигает план по выводу людей на центральные улицы Риги в самое ближайшее время. Государственная полиция призывает протестующих не обострять ситуацию, а решать вопросы путем диалога.

Многие жители Латвии недовольны введением сертификатов вакцинации, которые фактически поделили людей на две группы. Вакцинированные от коронавируса имеют все права на свободное перемещение, работу и посещение общественных мест. А невакцинированные сталкиваются с серьезными ограничениями до тех пор, пока не сделают себе прививку.

Кроме того, многих латвийских родителей возмущает то, что всех школьников, в том числе совсем маленьких, обяжут с 1 сентября сидеть на уроках только в масках.

В среду Сейм Латвии должен рассмотреть очередные поправки в закон об обязательной вакцинации, которые должны закрепить введенные для невакцинированных ограничения. Законопроект вызывает у жителей республики наибольшее недовольство и протест.

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