В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли

Десятки людей умерли после употребления алкогольных напитков в литовском городе Каунас. Как сообщает портал Kas Vyksta со ссылкой на правоохранительные органы, от отравления скончалось 16 человек, еще двое находятся в реанимации.

"Прокуратура Каунасской области в настоящее время проводит 17 досудебных расследований: 16 по установлению причин смерти и одно по факту гибели людей по неосторожности", - цитирует портал заявление прокурора Каунасской областной прокуратуры Ауксе Липкявичене.

Расследование началось после получения информации из медицинских учреждений Каунаса о том, что употреблявшие произведенные кустарным способом крепкие алкогольные напитки лица, были найдены мертвыми или скончались вскоре после попадания в медицинское учреждение. Медики обратили внимание правоохранительных органов на то, что эти люди имели схожие симптомы алкогольного отравления и поступали в больницы из одного района Каунаса. После проверки полиция смогла установить несколько мест незаконного распространения произведенного в домашних условиях спиртного.

Один подозреваемый в организации этого бизнеса был задержан. Его подозревают в лишении жизни по неосторожности. Еще одному фигуранту дела было предъявлено обвинение в незаконном распространении алкогольных напитков, также повлекшем смерть человека. Следствие на данный момент не располагает информацией о том, действовали ли эти люди сообща, или же факт того, что они распространяли самогон в одном районе является простым совпадением.

По словам доктора клинической токсикологии Каунасской клиники Йонаса Шуркуса, результаты лабораторных исследований указывают на то, что люди были отравлены метанолом. Однако, это только предположения, поскольку еще нет окончательных данных от комиссии судмедэкспертов. При этом врачи, ориентируясь на симптомы пациентов, предположили, что часть лиц могла отравиться чистым метанолом, а часть - метанолом, подмешанным в обычный алкоголь.