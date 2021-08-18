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18.08.2021 19:23
Рубрика: Власть

В Общественной палате РФ чествовали лучших военных строителей

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 18 августа в Общественной палате РФ чествовали лучших сотрудников военно-строительного комплекса Минобороны России. Место для церемонии выбрали не случайно. Десятки объектов, которые военные строители в последние годы возвели по всей стране, при всем желании "чисто армейскими" не назовешь.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Достаточно упомянуть многофункциональные медицинские центры, которые в разгар пандемии коронавируса военные, по поручению президента России, построили в 16 регионах РФ. Или сооруженный им водозабор на реке Бельбек в Крыму - этот объект во многом решил проблему обеспечения питьевой водой жителей Севастополя. Уникальный храм в подмосковном парке "Патриот" - тоже их заслуга. В этом списке и построенные по новейшим технологиям кадетские корпуса, Суворовские и Нахимовские училища, множество других объектов, столь необходимых армии, регионам, стране. Нужных всем россиянам.

Именно об этом говорили на церемонии руководитель Департамента строительства Минобороны России Марина Балакирева, член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественного совета при военном ведомстве Александр Каньшин, ветераны военно-строительного комплекса. Александр Каньшин, в частности, вспомнил свои поездки в Астраханскую и Псковскую области, где минобороны для лечения больных ковидом в рекордно короткие сроки возвело многофункциональные медцентры. "Со всей ответственностью могу заявить, что они соответствуют самым современным требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам. Там оказывают помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме", - поделился впечатлением Каньшин.

Возглавляемая им Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) учредила для лучших военных строителей специальную премию. А минобороны наградило их ведомственными медалями "За трудовую доблесть", "За укрепление боевого содружества" и "За борьбу с пандемией COVID-19".

Власть Безопасность Армия Президент Общественная палата Правительство Минобороны

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