В отдаленных северных районах построят малые АЭС

Новости

Вильфанд: Россию до конца рабочей недели ждет аномальное тепло 05:26
Ирландские археологи нашли в болоте 1600-летний деревянный языческий идол 05:06
США за один день вывезли из Афганистана более 1000 человек 04:10
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным 03:45
Глава СПЧ Фадеев оценил идею о сокращении рабочей недели в России 02:35
Вильфанд рассказал, когда в Москве спадет жара 01:55
Новая Зеландия ввела строгий карантин из-за одного случая COVID-19 01:20
В ВВС США подтвердили гибель людей в вылетевших из Кабула самолетах 00:43
"Монако" проиграл "Шахтеру" в первом матче квалификации Лиги чемпионов 17.08.2021
Испания предоставит временное убежище работавшим с ЕС афганцам 17.08.2021
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии 17.08.2021
Сирийская женщина погибла при обстреле турецкой артиллерии 17.08.2021
Фармацевту грозит более ста лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации 17.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии 17.08.2021
Лавров рассказал, как моджахед хвалил советских военных 17.08.2021
СМИ: Белый дом впустую потратил время на подготовку эвакуации афганцев 17.08.2021
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек 17.08.2021
Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу 17.08.2021
Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место 17.08.2021
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 17.08.2021
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии 17.08.2021
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать 17.08.2021
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район 17.08.2021
США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках 17.08.2021
Толстой: Уходом из Афганистана США заложили мину в подбрюшье России 17.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 04:10
Рубрика: Экономика

В отдаленных северных районах построят малые АЭС

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Малые атомные электростанции (АЭС) помогут решить проблему с энергоснабжением труднодоступных и удаленных территорий, считают в минэнерго. Сейчас актуализируется генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2040 года, в которой помимо прочих рассматриваются все объекты атомной энергетики, включая атомные электростанции малой мощности (АСММ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Энергообеспечение изолированных районов, большинство которых находятся на Крайнем Севере, осуществляется за счет мазута или в лучшем случае угля. С учетом сложной доставки топлива до этих территорий и необходимости постоянно пополнять его запасы, генерация электричества и выработка тепла выходят здесь недешевыми. Тарифы для населения устанавливаются государством, но реальные экономические потери регионов эти меры не отменяют. Кроме того, речь идет о дополнительной финансовой нагрузке на промышленных потребителей из других регионов в результате перекрестного субсидирования. Они оплачивают пониженные тарифы для оптовых потребителей неценовых зон (где нет конкурентного рынка электроэнергии). Исправить ситуацию может строительство малых АЭС.

Россия планирует с нуля создать будущее мировой энергетики

В плюсы АСММ можно записать, что подвоз к ним топлива не будет связан с такими сложностями - климатическими и инфраструктурными, как поставки угля или мазута. За счет низких транспортных расходов стоимость генерации малых АЭС в труднодоступных районах будет дешевле, чем на мазутных станциях. Малые АЭС - экологически чистые источники энергии, а безопасность их значительно выше, чем у больших АЭС. Кроме этого, планируется сделать АСММ типовыми, что значительно удешевит и ускорит их строительство, а также снизит себестоимость генерации.

Как рассказали в минэнерго, сейчас госкорпорацией "Росатом" рассматриваются различные площадки для размещения АСММ. Уже известно, что такая наземная электростанция мощностью не менее 55 МВт появится в Якутии. Строительство начнется в 2024 году, а запуск станции запланирован на 2028 год. По данным "Росатома", при строительстве АСММ будет создано до 800 новых рабочих мест. В перспективе - строительство наземных станций на Дальнем Востоке и в Архангельской области.

Уточнения про наземные станции не случайны. Первая в мире плавучая малая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" уже введена в эксплуатацию в прошлом году. Ее мощность 70 МВт и 50 Гкал/ч тепловой энергии.

Строить атомные электростанции дорого, но мини-АЭС станут типовыми, это удешевит их возведение

На ее примере легче всего сказать о минусах АСММ, без которых, к сожалению, не обойтись. Строительство их пока дорого. Например, ПАТЭС обошлась в 30 млрд рублей. И это не считая создания дополнительной инфраструктуры для станции и строительства необходимых резервных мощностей (еще более 20 млрд рублей).

Стоимость генерации ПАТЭС оценивается выше 60 рублей за кВт*ч. Генерация наземных АСММ оценивается ниже - 10-20 рублей за КВт*ч. При этом цена выработки электроэнергии на большой новой АЭС - 6,5-9 рублей заКВт*ч, а на новой угольной станции - 4-7 рублей за КВт*ч. Но с учетом потенциального удешевления строительства мини-АЭС, снижения транспортных расходов и экологической безопасности они все равно остаются выгодными для некоторых регионов.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго

Главное сегодня

Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
Глава СПЧ Фадеев оценил идею о сокращении рабочей недели в России
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября
В Гидрометцентре сообщили о существенном похолодании
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей