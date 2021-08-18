В отдаленных северных районах построят малые АЭС

Малые атомные электростанции (АЭС) помогут решить проблему с энергоснабжением труднодоступных и удаленных территорий, считают в минэнерго. Сейчас актуализируется генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2040 года, в которой помимо прочих рассматриваются все объекты атомной энергетики, включая атомные электростанции малой мощности (АСММ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Энергообеспечение изолированных районов, большинство которых находятся на Крайнем Севере, осуществляется за счет мазута или в лучшем случае угля. С учетом сложной доставки топлива до этих территорий и необходимости постоянно пополнять его запасы, генерация электричества и выработка тепла выходят здесь недешевыми. Тарифы для населения устанавливаются государством, но реальные экономические потери регионов эти меры не отменяют. Кроме того, речь идет о дополнительной финансовой нагрузке на промышленных потребителей из других регионов в результате перекрестного субсидирования. Они оплачивают пониженные тарифы для оптовых потребителей неценовых зон (где нет конкурентного рынка электроэнергии). Исправить ситуацию может строительство малых АЭС.

В плюсы АСММ можно записать, что подвоз к ним топлива не будет связан с такими сложностями - климатическими и инфраструктурными, как поставки угля или мазута. За счет низких транспортных расходов стоимость генерации малых АЭС в труднодоступных районах будет дешевле, чем на мазутных станциях. Малые АЭС - экологически чистые источники энергии, а безопасность их значительно выше, чем у больших АЭС. Кроме этого, планируется сделать АСММ типовыми, что значительно удешевит и ускорит их строительство, а также снизит себестоимость генерации.

Как рассказали в минэнерго, сейчас госкорпорацией "Росатом" рассматриваются различные площадки для размещения АСММ. Уже известно, что такая наземная электростанция мощностью не менее 55 МВт появится в Якутии. Строительство начнется в 2024 году, а запуск станции запланирован на 2028 год. По данным "Росатома", при строительстве АСММ будет создано до 800 новых рабочих мест. В перспективе - строительство наземных станций на Дальнем Востоке и в Архангельской области.

Уточнения про наземные станции не случайны. Первая в мире плавучая малая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" уже введена в эксплуатацию в прошлом году. Ее мощность 70 МВт и 50 Гкал/ч тепловой энергии.

Строить атомные электростанции дорого, но мини-АЭС станут типовыми, это удешевит их возведение

На ее примере легче всего сказать о минусах АСММ, без которых, к сожалению, не обойтись. Строительство их пока дорого. Например, ПАТЭС обошлась в 30 млрд рублей. И это не считая создания дополнительной инфраструктуры для станции и строительства необходимых резервных мощностей (еще более 20 млрд рублей).

Стоимость генерации ПАТЭС оценивается выше 60 рублей за кВт*ч. Генерация наземных АСММ оценивается ниже - 10-20 рублей за КВт*ч. При этом цена выработки электроэнергии на большой новой АЭС - 6,5-9 рублей заКВт*ч, а на новой угольной станции - 4-7 рублей за КВт*ч. Но с учетом потенциального удешевления строительства мини-АЭС, снижения транспортных расходов и экологической безопасности они все равно остаются выгодными для некоторых регионов.