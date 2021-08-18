В Париже сильно вырос спрос на проверяющих санитарные пропуска

У коммерческого центра "Богренель", что в 15-м округе французской столицы, образовалась очередь из желающих туда попасть. На входе трое служащих центра тщательно проверяют наличие у людей санитарных пропусков, как правило, в виде QR-кода на смартфонах. Подхожу к контролерам. Оказывается, что лишь один из них кадровый работник ТЦ. Двое молодых парней устроились на работу через агентство, специализирующееся на временной занятости.

После введения обязательных санпропусков , без которых теперь не попасть ни в рестораны, ни в кафе, ни в музеи и даже в больницы, на обычный, несрочный прием спрос на проверяющих эти новоявленные "аусвайсы" просто зашкаливает. Требуются тысячи и тысячи людей для этой в принципе не очень сложной работы.

Как рассказывал юный парижанин Янис, устроившийся контролером в один из ресторанов на Елисейских Полях, работу ему предложили буквально на следующий день после того, как он зарегистрировался в агентстве. Отметим, что еще больший спрос сейчас на студентов-медиков. Их нанимают, чтобы проводить экспресс-тесты на ковид тем французам, у которых нет санпропусков.