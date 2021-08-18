Эй, угомоните своего! Что он, чокнутый что ли? Увы, но это обычная реакция людей на ребенка-аутиста. Такое порой бывает даже на детских площадках в Москве, рассказал "РГ" гувернер с 20-летним стажем Александр Макаров.

Он попадал в ситуации, когда детей с нестабильным поведением "не принимали" в собственных дворах. И лишь немногие подобные случаи попадают в соцсети, тут же вызывая волну гнева многочисленных диванных комментаторов. А между тем далеко не каждый из них в аналогичной ситуации мог бы стать образцом поведения.

В нашей стране аутизм по-прежнему проходит прежде всего как психиатрический диагноз, а не как неврологическое расстройство, как в некоторых западных, говорится в материалах общественной организации помощи детям с расстройством аутического спектра "Контакт". Соответственное отношение к психиатрии и в народе.

Как это выглядит на практике? Ребенок выходит на площадку - и вдруг, без какой бы то ни было видимой причины может швырнуть чем-нибудь в соседа по песочнице... Или может поднять крик вроде бы тоже на пустом месте. "Потом мне даже предъявляли претензии жители дома, - рассказывает Александр Макаров о своих прогулках с подопечным. - Вот, мол, вы - дедушка, а ничего поделать не можете... Я, говорю, вообще-то не дедушка, я нянь. Люди почему-то сразу успокаивались".

А вот история еще одного мальчика, Игоря Попова: ею на своем портале поделился фонд "Антон тут рядом". Мама Игоря, Ольга Владимировна, сама специалист по работе с особенными детьми. Так получилось, что после целого ряда обследований ее сыну диагностировали аутизм. Это было, когда настала пора идти в школу. Встал вопрос, в какую именно. Ольга Владимировна нашла в одном из учебных заведений вакансию дефектолога - и Игоря взяли как бы к ней под опеку. "Одноклассникам с ним повезло, - рассказывает Ольга, - он совершенно не приемлет повышенных интонаций, мог даже парту перевернуть, в его присутствии запрещено было повышать голос. Учителям приходилось все спокойно объяснять". За проступки и в воспитательных целях ругать Игоря тоже никогда не приходилось - достаточно было просто изменить тон. "Он настолько чувствительный человек, что мне и говорить ничего не нужно. Иногда он даже раньше меня понимает, что у меня болит голова или я устала. Всегда первым делом спрашивает, как я себя чувствую".

"Яжебабушку" заклеймили позором, а комментаторы и репостщики набрали "респектов" за свое клавишное добро

Если ребенок с расстройством аутического спектра безобиден, то он или сидит в полном одиночестве, не делая никаких попыток к общению, и приходится смотреть, чтобы его не обидели, или бегает рядом с другими детьми, не вовлекаясь в игру, рассказал "РГ" директор, научный секретарь научно-исследовательской лаборатории клинической патопсихологии и психосоматической медицины "САНАТ" Александр Антоненко. Другие дети не понимают его, а он не понимает их. "А если ребенок имеет агрессивные либо другие асоциальные черты, родителям приходится тщательно продумывать, когда и где с ним гулять, - продолжает ученый. - Отношение общества к семьям, имеющим таких детей, больше имеет характер отторжения, нежели дискриминации. На то существует несколько причин. Например, исторически сложившееся интуитивно-психологическое отторжение условно здоровым обществом любого больного человека. Определенную роль играют и общественные стереотипы к самим пациентам и к врачам, пытающимся им помочь".

Реакцию отторжения мы и видим в "вирусных" роликах, которые гуляют по соцсетям. Пожалуй, самый резонансный случай произошел в Санкт-Петербурге, когда местная жительница прогнала ребенка-аутиста с игровой площадки в местном ЖК. Ее тут же записали на видео, после чего толпы интернет-хейтеров поупражнялись в диванной правозащите. "Яжебабушку" заклеймили позором, а комментаторы и репостщики набрали лайков за свое клавишное добро. "Позор!", "Недопустимо!", "Мажорка!" - не стеснялись в выражениях в Facebook. Однако для тех, чьи организации непосредственно работают с детьми-аутистами, реакция соцсетей является лишь очередным доказательством озлобленности общества.

Ребенка-аутиста "вывести в люди" могут друзья и единомышленники из благотворительных фондов. Фото: antontut.ru

А что же мы все-таки можем сделать? В наших ли силах предупредить подобные случаи, а не стучать по клавишам постфактум? "Как таковых правил коммуникации с "солнечными" детьми нет, - отмечает Александр Антоненко. - Чтобы ребенок с расстройством аутического спектра проявил желание к общению, на которое он способен и которое для него возможно, - ему нужно привыкнуть к окружающим людям, узнать их. А для этого нужно время, терпение и самое главное - быть добрее и этому учить детей".

Учиться этому сложно, однако есть определенные правила, сформулированные благотворительными организациями. Они позволят избежать недоразумений и скандалов. Во-первых, мы должны как можно больше узнать об аутизме. О том, что по большому счету происхождение этого заболевания доподлинно никому не известно. И что "грехи родителей" тут абсолютно ни при чем. Проще всего почерпнуть необходимые знания на сайте фонда "Антон тут рядом". Кстати, так же называется документальный фильм в YouTube - кино не самое легкое для восприятия, но оно дает совершенно четкое представление о жизни аутиста, о том, как он видит этот мир. Во-вторых, поищите статьи о заболевании, написанные самими аутистами. Есть даже ролики, где дети самостоятельно рассказывают о своей "необычности".

Такие особенности вполне могут быть и у взрослых, которые просто не знают о своем диагнозе, так как никогда не обращались к врачам.

Кстати

Где в Москве помогают детям с аутизмом

В центре комплексной реабилитации "Бутово" есть несколько профильных программ. Они помогают детям развивать тактильное, зрительное, кинестетическое и мышечное восприятие, преодолевать негативизм при общении и контакте со взрослыми и другими детьми.

Реабилитационный центр "Ремесла" открывает широкие возможности для творчества. В центре есть гончарная, деревообрабатывающая, текстильная и полиграфическая мастерские. Для обучения разработаны и внедрены программы "Игротерапия", "Куклотерапия", "Волшебный мир песка и сказки", "Жить - здорово!" (арт-терапевтическая программа-тренинг для детей и их родителей).

Центр для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта организует занятия адаптивной физкультурой, а в территориальном центре социального обслуживания "Марьино" работает экспериментальная школа по гидротерапии.