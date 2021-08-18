В России запустят школу подготовки "цифровых" проректоров

Университет 2035 и Высшая школа экономики запускают школу подготовки проректоров и команд по цифровой трансформации. Проект стартует уже осенью.

Напомним, поручение ввести в российских вузах должность цифровых проректоров министерству науки и высшего образования дал весной 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- Команда проректора по цифровой трансформации - это не специалисты в области IT, которые будут "оцифровывать" текущие форматы и процессы в вузе, - отмечает ректор Университета 2035 Нина Яныкина. - Необходимо, чтобы менялось мышление людей, которые занимаются цифровизацией вузов, а вслед за этим и процессы внутри. Команды призваны обеспечить цифровую зрелость университетов. Каждый вуз может выбрать для себя несколько направлений и начать с них: это учебная и внеучебная деятельность, наука и исследования, управление кампусом, административно-хозяйственная деятельность.

В команды войдут несколько человек из числа сотрудников университета, которые будут отвечать за разные процессы цифровой трансформации. Обучение - в гибридном формате, по модулям. Каждый месяц предполагается запускать новую группу по конкретным цифровым практикам.

Программа по цифровой трансформации образования Университета 2035 будет интегрирована с магистратурой Высшей школы экономики.

- Выпускники программы смогут зачесть ее при поступлении к нам в магистратуру, - рассказал академический руководитель магистерской программы "Управление в высшем образовании" ВШЭ Кирилл Зиньковский. - Для нас это важно, так как создает мощную интеллектуальную среду для разработки цифровых проектов.