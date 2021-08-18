Верховный суд РФ защитил права должника, которого пристав не пустил за границу

Исключительно важное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда посчитал законным возмущение гражданина действиями пристава, который из-за долга не пустил его на отдых в Турцию.

Пристав просто не стал предупреждать гражданина, что из-за долга он закрывает ему выезд из страны. Хотя такое предупреждение он по закону обязан был сделать. В итоге отдых у человека сорвался и он потерял большие деньги.

Несостоявшийся отпускник обжаловал действия пристава в суде и потребовал от Службы судебных приставов компенсировать ему все потери. Местные суды с такой постановкой вопроса не согласились - гражданин ведь, как-никак, должник, так что доля его вины есть. Но Верховный суд РФ заявил, что требования истца законны.

Почему такое решение можно назвать очень полезным? По заявлению той же Службы судебных приставов, в этом году невыездными из-за долгов оказались четыре миллиона граждан. Почти наверняка в их числе немало тех, чья ситуация аналогична той, которую разобрал Верховный суд РФ. И высокий суд констатировал главное - нарушение приставом обязанностей по уведомлению должника о возбуждении исполнительного производства и о вынесении постановления об ограничении ему выезда из страны является основанием для возмещения должнику вызванных таким ограничением убытков.

А теперь - подробности.

Гражданин подал в суд иск к приставу почти на 120 тысяч рублей убытка. К этой сумме он попросил добавить судебные расходы и моральный ущерб. В суде гражданин рассказал, что в июле пристав вынес постановление об ограничении ему выезда из России. Но он об этом не знал, поэтому в начале августа купил путевку в Турцию. И только в аэропорту при прохождении паспортного контроля узнал от пограничников, что теплое море ему не светит.

Возмущенный человек в тот же день подал в суд административный иск о признании постановления пристава незаконным. И суд с ним согласился. Тогда гражданин попросил возместить ему убытки: стоимость путевки, транспортные расходы - до столичного аэропорта ему надо было еще добираться. Плюс моральный ущерб.

Основание для ограничения выезда должника из России - не решение суда о взыскании денег, а неисполнение должником требований их возврата в срок

Материальные требования гражданина суд удовлетворил лишь частично. А точнее, суд сказал так - незаконное постановление об ограничении выезда сделало невозможным использование путевки. В решении суд подчеркнул - незаконными действиями пристава было ограничено конституционное право истца на свободу передвижения. Значит, нарушено его личное неимущественное право. А это основание для компенсации морального вреда.

Но победа должника продержалась недолго. Приставы обжаловали решение, и апелляция его отменила. Она заявила: гражданин на момент покупки путевки знал, что он должник, - решение об этом суд вынес еще в январе. А это значит, что он мог заблаговременно поинтересоваться у приставов - не закрыли ли ему выезд. Да, согласилась апелляция, постановление пристава об ограничении выезда признано судом незаконным и это решение вступило в силу. Но, по мнению апелляции, это "не свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между действиями пристава и причиненными гражданину убытками".

Следующая инстанция - кассационный суд - с таким выводом полностью согласилась. И тогда гражданин отправился в Верховный суд РФ. Вот основные моменты, на которые в этом деле обратил внимание высокий суд.

В двух законах - "Об исполнительном производстве" и "О судебных приставах" - сказано: гражданин вправе рассчитывать на то, что действия госорганов будут соответствовать требованиям закона. А вред, причиненный их незаконными действиями, будет возмещен человеку в полном объеме. И еще важное положение: "Обязанность доказывать законность их действий должна быть возложена на соответствующий орган или должностное лицо".

Что известно по нашему спору? Поездка гражданина в Турцию не состоялась из-за постановления пристава. Незаконность постановления подтверждена решением суда. В нем, в частности, сказано, что пристав не исполнил обязанность уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и о вынесении постановления об ограничении выезда. А этого требует закон "Об исполнительном производстве" (статьи 24 и 67). Переведем на обывательский язык требования 67-й статьи - пристав может вынести постановление и ограничить выезд должнику из страны, если тот добровольно и в установленный срок без уважительных причин не гасил долг.

Копия постановления об ограничении выезда отправляется должнику не позднее следующего дня после вынесения запрета. На добровольное погашение долга закон "Об исполнительном производстве" дает 5 дней со дня получения должником постановления, что возбуждено исполнительное производство. А отправить копию можно разными способами - по почте, через сайт "Госуслуги", в общем, в законе перечислены все варианты доставки.

Верховный суд РФ подчеркнул самое главное - основанием для ограничения выезда должника из России является не наличие решения суда о взыскании с него денег, а неисполнение должником требований исполнительного документа в срок, данный для его добровольного исполнения.

Именно поэтому Верховный суд не согласился с апелляцией и кассацией и сказал, что их вывод - должник обязан интересоваться сам - "не основан на нормах права". ВС подчеркнул: решение суда о взыскании с нашего героя денег не обязывало человека проверять, есть ли в отношении него исполнительное производство и появилось ли ограничение на выезд.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ заметила: должник ничего не знал о возбуждении исполнительного производства, и его об этом не уведомили. Он не уклонялся от выполнения требований исполнительного документа. Не скрывался, не менял место жительства и номер телефона. Он имеет постоянную работу и не утаивал ни свой заработок, ни свое имущество. Почему-то местные суды этим обстоятельствам оценку не дали, удивился Верховный суд РФ.