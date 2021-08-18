Вирусолог предупредил о неожиданном эффекте вакцинации от COVID-19

Исследователи предполагали, что вакцинация может спровоцировать появление новых мутаций коронавируса. Как объясняли специалисты, последний, приспосабливаясь, потенциально мог обходить защиту привитого.

"Но сейчас появились исследования, которые рассказывают совсем о другом эффекте: вакцинация, наоборот, снижает количество мутаций", - отметил ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов в беседе с KP.Ru.

Одна из причин неожиданного явления - снижение вирусной нагрузки в целом. "Если говорить проще, то вируса становится меньше, и ему тяжелее мутировать", - уточнил эксперт, добавив, что явление наблюдается в странах с высоким уровнем вакцинации.

"К примеру, в Израиле, Исландии. И чем меньше будет мутаций и дальше, тем лучше для борьбы с пандемией", - считает Александр Чепурнов.