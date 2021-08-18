Новости

Замена коммерческих займов бюджетными сэкономит Мордовии 1,1 млрд рублей 07:15
На форуме "Армия-2021" представят новую модель радиостанции "Азарт" 06:58
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода 06:42
Вирусолог предупредил о неожиданном эффекте вакцинации от COVID-19 06:32
Аномальная жара в ряде регионов России продержится до конца недели 05:26
Ирландские археологи нашли в болоте 1600-летний деревянный языческий идол 05:06
США за один день вывезли из Афганистана более 1000 человек 04:10
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным 03:45
Глава СПЧ оценил идею введения "четырехдневки" в России 02:35
Вильфанд рассказал, когда в Москве спадет жара 01:55
Новая Зеландия ввела строгий карантин из-за одного случая COVID-19 01:20
В ВВС США подтвердили гибель людей в вылетевших из Кабула самолетах 00:43
"Монако" проиграл "Шахтеру" в первом матче квалификации Лиги чемпионов 17.08.2021
Испания предоставит временное убежище работавшим с ЕС афганцам 17.08.2021
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии 17.08.2021
Сирийская женщина погибла при обстреле турецкой артиллерии 17.08.2021
Фармацевту грозит более ста лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации 17.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии 17.08.2021
Лавров рассказал, как моджахед хвалил советских военных 17.08.2021
СМИ: Белый дом впустую потратил время на подготовку эвакуации афганцев 17.08.2021
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек 17.08.2021
Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу 17.08.2021
Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место 17.08.2021
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 17.08.2021
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии 17.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 06:32
Рубрика: Общество

Вирусолог предупредил о неожиданном эффекте вакцинации от COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи предполагали, что вакцинация может спровоцировать появление новых мутаций коронавируса. Как объясняли специалисты, последний, приспосабливаясь, потенциально мог обходить защиту привитого.

Фото: Елена Елисеева/РГ
Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам

"Но сейчас появились исследования, которые рассказывают совсем о другом эффекте: вакцинация, наоборот, снижает количество мутаций", - отметил ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов в беседе с KP.Ru.

Одна из причин неожиданного явления - снижение вирусной нагрузки в целом. "Если говорить проще, то вируса становится меньше, и ему тяжелее мутировать", - уточнил эксперт, добавив, что явление наблюдается в странах с высоким уровнем вакцинации.

"К примеру, в Израиле, Исландии. И чем меньше будет мутаций и дальше, тем лучше для борьбы с пандемией", - считает Александр Чепурнов.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Глава СПЧ оценил идею введения "четырехдневки" в России
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
В Гидрометцентре сообщили о существенном похолодании
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности