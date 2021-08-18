Володин дал оценку событиям августа 1991 года

Российские политики, представляющие разные партии, должны сделать все, чтобы не повторились события августа 1991 года, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"30 лет назад произошла трагедия - распался Советский Союз, страны не стало. Тяжелейший кризис в экономике и социальной сфере. Брошенные на произвол судьбы люди. Невыплата пенсий и зарплат. Разделенные новыми границами народы и семьи. Правильно было бы дать оценку произошедшему. Когда мы говорим о событиях 1991 года, стоит вспомнить 1917-й. И тогда, и в девяностых наша страна переживала трагические дни. Пора признать: демагогия и популизм разрушительны. И в 1991 году, и в 1917-ом произошло предательство элитами интересов народа и государства", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что секретари обкомов, члены ЦК КПСС и Верховного Совета "практически все разбежались, отсиделись в отпусках" в то время, когда надо было принимать решения.

"Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан", - полагает спикер Госдумы.

По его оценке, развалу СССР способствовала слабость президента Михаила Горбачева как политика, и его "неспособность быть настоящим лидером страны".

Качества, которые обязательно должны быть у политика, по мнению Володина, - порядочность и компетентность, умение принимать решения и брать ответственность на себя, а также эффективность, умение доводить начатое до конечного результата. "Но и этих качеств будет недостаточно без еще одного очень важного, без которого все они обесцениваются, - любовь к своей стране. Обладал ли в то время кто-то из руководства Советского Союза всеми этими качествами? Вместо того, чтобы попытаться бороться за сохранение страны, они ее дружно развалили. Для всех нас это трагедия. Этого не должно повториться", - подчеркнул парламентарий.

По мнению законодателя, очень важно, что в России нет монополии на власть, есть многопартийность, конкуренция различных политических сил и свобода слова.

"Вспоминая события 30-летней давности, мы должны сделать все, чтобы они никогда не повторились. У нас могут быть разные партийные программы, разные партийные билеты, но Родина у нас одна - Россия", - заключил Вячеслав Володин.