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18.08.2021 14:30
Рубрика: Власть

Володин дал оценку событиям августа 1991 года

Текст: Дмитрий Гончарук

Российские политики, представляющие разные партии, должны сделать все, чтобы не повторились события августа 1991 года, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Фото: РИА Новости
Почему споры вокруг событий августа 1991-го не стихают спустя 30 лет

"30 лет назад произошла трагедия - распался Советский Союз, страны не стало. Тяжелейший кризис в экономике и социальной сфере. Брошенные на произвол судьбы люди. Невыплата пенсий и зарплат. Разделенные новыми границами народы и семьи. Правильно было бы дать оценку произошедшему. Когда мы говорим о событиях 1991 года, стоит вспомнить 1917-й. И тогда, и в девяностых наша страна переживала трагические дни. Пора признать: демагогия и популизм разрушительны. И в 1991 году, и в 1917-ом произошло предательство элитами интересов народа и государства", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что секретари обкомов, члены ЦК КПСС и Верховного Совета "практически все разбежались, отсиделись в отпусках" в то время, когда надо было принимать решения.

"Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан", - полагает спикер Госдумы.

По его оценке, развалу СССР способствовала слабость президента Михаила Горбачева как политика, и его "неспособность быть настоящим лидером страны".

Качества, которые обязательно должны быть у политика, по мнению Володина, - порядочность и компетентность, умение принимать решения и брать ответственность на себя, а также эффективность, умение доводить начатое до конечного результата. "Но и этих качеств будет недостаточно без еще одного очень важного, без которого все они обесцениваются, - любовь к своей стране. Обладал ли в то время кто-то из руководства Советского Союза всеми этими качествами? Вместо того, чтобы попытаться бороться за сохранение страны, они ее дружно развалили. Для всех нас это трагедия. Этого не должно повториться", - подчеркнул парламентарий.

По мнению законодателя, очень важно, что в России нет монополии на власть, есть многопартийность, конкуренция различных политических сил и свобода слова.

"Вспоминая события 30-летней давности, мы должны сделать все, чтобы они никогда не повторились. У нас могут быть разные партийные программы, разные партийные билеты, но Родина у нас одна - Россия", - заключил Вячеслав Володин.

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