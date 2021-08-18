Накануне первого сентября мы спросили читателей: Лето подходит к концу, уже совсем скоро в белорусских и российских школах прозвенит первый звонок. В советские годы первым уроком в школьном расписании всегда значился Урок мира. Наш вопрос: "О чем должен быть первый школьный урок"?

Алексей Рыжков, художник, Екатеринбург:

- У нас первого сентября был Урок мужества. Выступал учитель труда, фронтовик, рассказывал о войне... В этом году я бы сказал школьникам: "Ребята, начинается новый учебный год, но давайте будем помнить, что пандемия не закончилась. И это еще один повод позаботиться о себе и беречь друг друга". Пусть это будет урок здоровья!

Григорий Обелевский, ветеран Великой Отечественной войны, Гродно:

- Первый урок нужно проводить на тему подвига советского народа в годы Великой Отечественной, а также о том, как важно любить своих родных. Ведь правильно говорят: все начинается с семьи - уважение к ближнему и любовь к Родине.

Надежда Маслова, мама школяров 9, 5 и 4-го классов, учитель английского языка, Самара:

- Первый урок должен быть о дружбе. Ребята возвращаются в школу, многие начинают переживать, что за лето все забыли. Выручает то, что они встречаются с друзьями, одноклассниками, по которым очень соскучились. Мои дети очень рады, что учеба будет очно, без дистанта. И важно дать ребятам почувствовать вот эти положительные эмоции на первом уроке, что школа - это такой "корабль", который собирает друзей, чтобы всем вместе отправиться в путешествие за знаниями.

Инна Гапанович, заместитель начальника отдела по делам молодежи Слуцкого райисполкома:

- Урок в День знаний я бы назвала так: "Учись быть счастливым". Ведь именно счастье есть то, к чему стремятся все люди на планете. А вот как его достичь? Ответ на этот вопрос каждый решает для себя сам. Но ясно одно: крепкий фундамент для счастья каждого человека - жизнь в ладу с собой и окружающим миром. Выстроить его удается не всем, но попытаться может каждый.

Александра Полякова, мама двоих детей, Ростов-на-Дону:

- Первого сентября 2004 года дети, нарядные и с цветами, пришли в свою школу в Беслане. И случилось страшное: школу захватили боевики. Детей взяли в заложники, многие погибли. На первом уроке нужно рассказывать об этом. О том, что мир белый и черный, что есть силы, которые нужно уметь побеждать. Своими знаниями, воспитанием в себе порядочности, ответственности и честности. И это, наверное, и будет Урок мира - понятие мира гораздо шире, чем отсутствие войны.

Беслан Беков, директор школы N 1 города Сунжа, Ингушетия:

- Сегодня, в условиях пандемии, первый урок должен быть о любви. О всеобщей любви - друг к другу, к ближнему. Любить - значит ничем не навредить и помогать. В нашей школе, как и по всей Республике, первым проводится Урок мужества.

Ольга Боярович, общественный деятель, Минск:

- В Год народного единства с детьми нужно говорить о традициях нашего народа. В них заложен сакральный код, который на протяжении многих веков определял миролюбивый характер белорусов. На первом уроке 1 сентября нужно рассказать ребятам о том, как важно учиться беречь то, что имеешь, и ценить мирное небо над головой.

Борис Манаев, папа пятиклассницы, Воронеж:

- Не могу сформулировать четко, но если на уровне ощущений - не хватает какой-то объединяющей идеи. Для поддержания любви к родине. А жена предлагает устроить на первом уроке простое общение: как прошло лето, чего ждут от нового года. И эта идея мне нравится.