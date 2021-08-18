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Текст:   Юлия Акиньшина 
16:03 18.08.2021

Выдача ипотеки в России в июле сократилась на 30%

Российские банки в июле сократили выдачу ипотеки на 30% по сравнению с июнем. Об этом РИА Новости рассказали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Льготная ипотека для ИЖС может быть запущена до конца года

Как объяснили в компании, упало не только количество выданных кредитов (до 53,9 тыс.), но и объем выданной ипотеки, который в июле составил 177,8 млрд руб., что на 33% меньше, чем месяцем ранее. Сократился и размер ипотечного кредита, сейчас он составляет 3,3 млн руб.

Снижение объемов эксперты связывают с сезонностью и изменениями условий программы льготной ипотеки.

При этом в ближайшие месяцы стоит ожидать стабильно высокого уровня ипотечного кредитования и даже роста его объемов.

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