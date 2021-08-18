Xiaomi выпустил мощный смартфон дешевле 15 тысяч рублей. Чем он хорош

Компания Xiaomi официально представила на европейском рынке новый смартфон под своим бюджетным суббрендом - Redmi 10.

Redmi 10. Фото: Xiaomi

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и адаптивной частотой обновления 90 Гц основной камерой на 50 Мп (также в нее входят ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, портретный и макро).

"Сердцем" Redmi 10 стал процессор MediaTek Helio G88, работающий на частоте 2 ГГц, а аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на мощности 18 Вт через USB-C. Также смартфон может работать в режиме внешнего аккумулятора и подзаряжать другие девайсы на мощности до 9 Вт.

Для заказа будут доступны модификации с 4/64 Гб, 4/128 Гб и 6/128 Гб памяти. Redmi 10 работает на базе Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Также предусмотрены модуль NFC и разъем для наушников, сканер отпечатка пальца встроен в боковую кнопку включения.

Как говорится в официальном сообщении, стоимость младшей версии 4/64 Гб составит 179 долларов, или около 13300 рублей. Сроки прихода новинки в Россию пока не называются, однако в нашей стране уже представлен конкурент - realme Narzo 30, предлагающий весьма схожий набор характеристик по примерно такой же цене.