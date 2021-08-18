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YouTube кардинально переделали. Что изменилось

Текст:   Антон Благовещенский
18.08.2021,  
16:33
Фото: istok Фото: istok
Фото: istok

Сервис YouTube рассказал о серьезных изменениях, которые затронули главным образом поиск, сделав нахождение нужного видео более удобным.

Так, теперь вместо миниатюры (или превью) будут отображаться превью разных частей видео. "Например, вы ищете хороший рецепт хлебной закваски и хотите поработать над техникой замешивания. Новые результаты поиска позволят увидеть подробные описания разных частей видео, чтобы лучше его оценить, а также помогут перейти непосредственно к разделу, где описывается замешивание", - говорят в YouTube.

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Кроме того, прямо на странице результатов поиска в мобильной версии появится возможность увидеть часть видео, не переходя непосредственно к ролику, чтобы оценить, нужен ли пользователю именно он.

Наконец, третье изменение - это показ в результатах поиска ссылок на ролики на других языках с автоматическим переводом, если контент на локальном языке недоступен. Сейчас нововведение работает в Индии и Индонезии.

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