Захарова: Реакция Запада на события в Афганистане шокирует

"Шокирует. Шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис", - заявила Захарова.

Она отметила, что весь западный мир, включая США, Евросоюз и НАТО, 20 лет "наводившие порядок" в Афганистане самоустранился от проблемы. И вместо того, чтобы в духе продвигаемых ими по всему миру демократических ценностей начать разворачивать лагеря для беженцев, усиливать поддержку соответствующим НПО, они фактически занимаются пустой болтовней.

"Нет, все намного интереснее - они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты", - отметила российский дипломат.

Мария Захарова заявила, что с ужасом наблюдает за теми заявлениями, которые дает прогрессивный Запад в последние дни. "Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, - запевка хорошая, действительно так, - и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана", - подчеркнула представитель МИД РФ.