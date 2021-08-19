19 августа 1991 года. Как это было

Как известно, Горбачев предложил осуществить подписание нового союзного договора президентами республик в несколько этапов, начиная с 20 августа 1991 г. Фактически был запущен процесс переформатирования формально все еще существующего СССР в принципиально новое государство, основанное на демократических принципах объединения уже свободных республик. Как говорил В.И. Ленин: "Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению".

У некоторых высших руководителей Союза и КПСС, все отчетливее понимавших, что Советскому Союзу в прежнем виде приходит конец, а значит приходит конец и их карьерам, возникли смутные сомнения, что под видом Союзного договора хотят подписать что-то невообразимое.

И действительно, окончательного варианта договора еще не было, а был проект, который еще должны были править республики. Началось брожение в Верховных Советах Союза, РСФСР и других республик, намеревавшихся подписать договор1. Даже в лагере российского президента звучали голоса против подписания нового Союзного договора за спиной парламентских органов власти.

23.07.1991. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев отвечает на вопросы журналистов. Заседание полномочных представителей Союза и республик по завершению работы над проектом Союзного договора в Ново-Огарево. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Казалось, союзному руководству стоило бы поддержать эти настроения с целью предотвратить столь экстренное подписание Союзного договора. Однако именно в этот момент оно решилось на введение чрезвычайного положения. Главным сторонником немедленного введения чрезвычайного положения в стране был председатель КГБ СССР В.А. Крючков.

Как известно, фарш невозможно провернуть назад. Однако нашлись энтузиасты, которые попытались это сделать.

В обвинительном заключении по делу ГКЧП говорится: "Продолжая подготовительную работу, 14 августа Крючков со ссылкой на то, что Президент СССР собирается подать в отставку, а руководящими кругами страны прорабатываются вопросы введения чрезвычайного положения, поручил Жижину и Егорову подготовить предложения о первоочередных мерах политического, экономического и правового характера, которые необходимо осуществить в этих условиях".

Обвинительное заключение по уголовному делу ГКЧП в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

Там же говорится, что перечисленные выше лица "договорились приступить 18 августа 1991 года к реализации планов захвата власти"; в соответствии с этими планами предусматривалось предъявить М.С. Горбачеву ультиматум: или ввести чрезвычайное положение, или уйти в отставку, в случае отказа изолировать его в Форосе и объявить больным, обязанности президента возложить на Г.И. Янаева, а для управления страной создать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР)"2. Ядро "заговора" составляли четыре человека: О.Д. Бакланов, В.А. Крючков, О.С. Шенин и Д.Т. Язов. Причем главную роль играл В.А. Крючков.

В планы заговорщиков входила встреча с Б.Н. Ельциным по его возвращению из Казахстана в аэропорту вечером 18 августа. По итогам этой встречи Борис Николаевич или должен был присоединиться к ГКЧП, или быть интернирован на даче в Подмосковье. Однако самолет вернулся в Москву в час ночи, опоздав на четыре часа, и встреча не состоялась.

19 августа 1991 г. в 6.00 всесоюзное радио сообщило, что в связи с болезнью М.С. Горбачева его полномочия перешли Г.И. Янаеву, объявило о создании ГКЧП и огласило его первые постановления. Было зачитано официальное обращение Комитета ГКЧП к советскому народу, в котором, в частности, говорилось о том, что перестройка зашла в тупик и "возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой" и о решимости ГКЧП вывести страну из кризиса, а также содержало призыв ко всем советским людям "в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства" и "оказать всемерную поддержку усилиям по выводу страны из кризиса". Однако этот документ не содержал реальных шагов или конкретных предложений для достижения указанных целей. Никакой внятной программы действий после захвата власти у мятежников не было.

В 6.30 подобная информация появилась на экранах телевизоров. Началась бесконечная трансляция балета "Лебединое озеро".

19 августа по телевидению шла бесконечная трансляция балета "Лебединое озеро". Фото: Строков Михаил/Фотохроника ТАСС

В столицу двинулись войска. Кантемировская и Таманская дивизии направили 3809 военнослужащих, 430 автомашин, 362 танка и 288 БМП и БТР. Кроме того в Москву прибыли три парашютно-десантных полка: 15-й (Тула), 137-й (Рязань), 331-й (Кострома). Всего в Москву было введено около 4 тыс. военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и БМП. К 10 часам утра войска взяли под контроль ключевые объекты жизнеобеспечения города, блокировали Манежную площадь и Кремль. Дополнительные части ВДВ, мотострелковые войска и флот были переброшены в окрестности Ленинграда, Киева, Таллина, Тбилиси, Риги.

Танки на Калининском проспекте (Новый Арбат). Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Многие деятели ЦК КПСС, кабинета министров СССР, силовых союзных министерств и ведомств выразили поддержку ГКЧП.

"Члены ГКЧП обзвонили всех президентов союзных республик, кроме Прибалтики. Ни один из них не сказал, что наши действия являются авантюрой. Более того, все сказали, что в стране пора наводить порядок", - писал впоследствии Янаев.

В союзных республиках большинство руководителей изначально заняли выжидательную позицию по отношению к событиям в Москве.

На верность ГКЧП присягнули главы следующих республик: Армении Л. Тёр - Петросян, Азербайджана А. Муталибов, Узбекистана И. Каримов и ряд других.

Неожиданностью был переход в стан мятежников крайне антисоветски настроенного президента Республики Грузии Звиада Гамсахурдиа. От публичной оценки событий в Москве уклонился председатель Верховной Рады Украины Л.М. Кравчук. При этом он воспрепятствовал созыву Верховной Рады для обсуждения происходящего.

О готовности сотрудничать с "новым руководством СССР" заявил президент Франции Ф. Миттеран. О такой же готовности заявило правительство Китайской Народной Республики. С горячей поддержкой ГКЧП выступили тогдашние лидеры Ирака (Саддам Хусейн) и Ливии (Муаммар Каддафи).

Борис Ельцин с башни танка обращается к народу у здания Верховного Совета РСФСР. Фото: Валентина Кузьмина и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС

Президент РСФСР Борис Ельцин отказался подчиняться ГКЧП и объявил его действия "антиконституционным переворотом". Он и его единомышленники стали центром сопротивления ГКЧП. В первый же день, 19 августа, на митинге перед Домом советов РСФСР (Белым домом), в то время резиденцией российского руководства, Ельцин выступил с "Обращением к гражданам России", охарактеризовав действия ГКЧП как государственный переворот. Затем президент России подписал указ, согласно которому до созыва внеочередного Съезда народных депутатов СССР подчинил себе все органы союзной исполнительной власти на территории России, в том числе Министерство обороны, КГБ и МВД.

Известный российский музыкант и виолончелист Мстислав Ростропович, пришел в Белый дом, чтобы поддержать Бориса Ельцина. Фото: Юрий Феклистов

Возле Белого дома начали собираться оппозиционные политики, деятели культуры и простые москвичи, пожелавшие оборонять законно избранное правительство республики. Около Дома советов РСФСР начинают строить баррикады. Вокруг всего комплекса Белого Дома выстраивается цепочка из нескольких тысяч москвичей, пришедших на защиту Президента и Верховного Совета Российской Федерации. Организуются пикеты. Б. Ельцин подписал указ о создании и эвакуации в Свердловск группы оперативного управления (дублирующий состав Совета министров РСФСР).

Жители Москвы отправились в центр города, чтобы уговорить солдат не применять силу по отношению к народу. Фото: ANDRE DURAND / AFP

Многие жители столицы отправились в центр, чтобы уговорить солдат не применять силу по отношению к народу. Под психологическим давлением демонстрантов происходит убеждение армии в незаконных действиях и братание ее на местах с демонстрантами.

Под психологическим давлением демонстрантов происходит убеждение армии в незаконных действиях и братание ее на местах с демонстрантами. Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Танковый батальон 1-го мотострелкового полка 2-й Таманской мотострелковой дивизии под командованием начальника штаба Сергея Евдокимова переходит на сторону Ельцина, разворачивая свои 10 танков уже в защиту Белого Дома. Поднявшись на танк номер 110 Таманской дивизии, Борис Николаевич обратился к собравшимся с речью. Его выступление было снято на телекамеры и обошло весь мир.

Вечером 19 августа члены ГКЧП появились на экранах телевизоров. Выглядели они, мягко говоря, не очень и все больше оправдывались. Камера дает крупным планом дрожащие руки Янаева.

Вечером 19 августа члены ГКЧП выступили с экранов телевизоров. Фото: Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев/ТАСС

Да, телевизионный ракурс значит очень много. В общем, впечатление от грозных путчистов совершенно несерьезное, что только воодушевило протестующих. В 21.00 в программе "Время" по первому каналу телевидения "совершенно неожиданно прошел правдивый и честный репортаж с баррикад у Белого дома". Фронда ГКЧП активно действовала и на центральном телевидении. Это было важно, поскольку многие опасались, что руководство РСФСР арестовано, если уже не расстреляно.

Защитники Белого дома выстроили заграждения. Фото: Андрея Соловьева /Фотохроника ТАСС

К утру 20 августа защитники Белого дома практически закончили строительство заграждений. Рядом с легкими противопехотными баррикадами появились и бетонные противотанковые, подъезды к Дому перегородили грузовиками с песком. Особую активность в организации обороны Белого дома проявили российские бизнесмены. Грузовики с песком, краны, оружие, продовольствие - все это подвозилось к Белому дому.

Бизнесмены подвозили продовольствие для защитников Белого дома. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Днем 20 августа возле Белого дома состоялся митинг, санкционированный городскими властями Москвы. На нем собрались по разным оценкам более 400 000 человек. Организаторы митинга - движение "Демократическая Россия", демократические объединения и Советы трудовых коллективов Москвы и Московской области. А в Ленинграде на Дворцовой площади прошла 400-тысячная демонстрация протеста против переворота. В дни путча в аппарат движения "Демократическая Россия", оказывавшего активное сопротивление ГКЧП, шли сотни сообщений с мест о готовности начинать массовую кампанию гражданского неповиновения.

Многотысячный митинг у здания Верховного Совета РСФСР под названием "Акция в защиту "Белого дома". Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Борис Ельцин издал указ № 64 о временном (до восстановления в полном объеме деятельности конституционных органов и институтов государственной власти и управления Союза ССР) принятии на себя обязанностей главнокомандующего Вооруженными силами СССР на территории РСФСР, одновременно назначив генерал-полковника Константина Кобеца министром обороны РСФСР.

Гэкачеписты хорошо понимали, что время работает против них. Минобороны к середине дня разработало план силового захвата российского руководства под кодовым названием "Гром".

Начать должны были танки. Как планировалось, они произведут устрашающие выстрелы с близкой дистанции и проделают проходы в завалах. Затем бойцы отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского вклинятся в ряды защитников, раздвинут их, расчистят путь к подъездам Белого дома и будут удерживать "коридоры". В "коридоры" пойдут тульские десантники, которые с помощью техники взломают двери и застекленные проемы в стенах, после чего завяжут бой на этажах здания. В этот момент бойцы "Альфы", действующие по самостоятельному плану, будут осуществлять внутри Белого дома поиск и нейтрализацию руководителей сопротивления. На весь штурм отводилось от 40 минут до часа. Количество жертв среди гражданского населения (включая раненых) при штатном прохождении операции должно было составить 500-600 человек. При наихудшем повороте событий - до 1000 человек. После завершения боевых действий планировалось силами МВД и КГБ провести "фильтрацию" лиц, задержанных возле здания и внутри него, а организаторов и самых активных участников сопротивления - интернировать3.

По плану Минобороны начать силовой захват Белого дома должны были танки. Фото: Петр Носов / Фотохроника ТАСС

В этот момент руководство ГКЧП стало перед суровой дилеммой. Либо устроить аналог площади Тяньаньмэнь и оказаться у власти в полураспавшейся разоренной стране, не имея никакой позитивной программы по выходу из кризиса, и не надеясь на зарубежную помощь, прежде всего кредитами. Думается, такой сценарий, скорее всего, привел бы к неконтролируемому распаду страны и вряд ли мирным путем, учитывая многочисленные территориальные претензии республик друг к другу. Либо отступить.

Был выбран второй вариант - письменного приказа войскам о начале штурма отдано так и не было и штурма не состоялось. Впоследствии руководство ГКЧП объясняло это тем, что они "не хотели стрелять в народ".

Танки в центре Москвы в августе 1991 года. Фото: Соловьев Андрей / Фотохроника ТАСС

Даже если бы такой приказ был отдан, далеко не факт, что он был бы исполнен. Два генерала, от которых зависела судьба этого решения (П.С. Грачев - командующий воздушно-десантными войсками, на которого было возложено командование операцией "Гром", и Б.В. Громов - командующий внутренними войсками), договорились не участвовать в этой операции. Более того, они предупредили Ельцина и защитников Белого дома о готовящемся штурме. Председатель Комитета государственной безопасности РСФСР Иваненко связался по телефону с командирами Московского военного округа, внутренних войск, частей КГБ. Говорил примерно одно и то же: звоню по поручению Ельцина, не ввязывайтесь в это дело, держите личный состав и технику в стороне, тем самым нейтрализовав подмосковные воинские части.

Однако защитники Белого дома в ожидании штурма предпринимали попытки остановить бронетехнику, которая двигалась в его направлении. В ходе одной из таких попыток заблокировать БТР, погибли трое москвичей. Двое из них Дмитрий Комарь и Владимир Усов были смертельно травмированы бронетранспортером, а Илья Кричевский был застрелен.

Военная техника движется в сторону здания Верховного Совета РСФСР во время августовского путча 1991 г. Фото: Сергей Титов / РИА Новости

В 5 часов утра 21 августа состоялось заседание коллегии Министерства обороны. В ходе заседания министр обороны СССР Д. Язов попытался призвать подчиненных к порядку. Против него открыто выступили генерал-полковник авиации Е. Шапошников, генерал-майор П. Грачев, генерал армии Ю. Максимов, адмирал флота В. Чернавин. На коллегии министерства обороны большинство генералов высказались за необходимость вывода войск из Москвы и рекомендовали министру обороны Д. Язову выйти из состава ГКЧП. Министр согласился со всеми предложениями, кроме одного: выйти из ГКЧП. "Это мой крест, - заявил он. - Буду нести его до конца". В результате Д. Язовым было принято решение о выводе войск из Москвы.

Руководством РСФСР известие об отмене путча и выводе войск из Москвы было однозначно воспринято как поражение ГКЧП. Прокуратура РСФСР объявила, что все участники ГКЧП будут привлечены к ответственности. Своим Указом № 70 Ельцин "за поддержку антиконституционной деятельности так называемого "государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР", невыполнение указов Президента РСФСР, направленных на пресечение государственного переворота" отстранил от исполнения обязанностей председателей исполнительных комитетов краевого и ряда областных Советов народных депутатов РСФСР (в Краснодарском крае, Ростовской, Самарской и Липецкой областях).

В Свердловске 21 августа 1991 г. состоялся 100-тысячный митинг в поддержку Б.Н. Ельцина и руководства РСФСР. Автор этих строк был в этот момент на площади 1905 г. и свидетельствует о масштабе и настроениях собравшихся. В истории города таких митингов ни до, ни после не было. Митинги в поддержку руководства России состоялись и в других городах РСФСР.

Митинг в поддержку Бориса Ельцина в Свердловске. Фото: Анатолий Семехин / ИТАР-ТАСС

Митинг жителей Ленинграда на Дворцовой площади. Фото: Николай Беркетов/ТАСС

В ночь на 22 августа М.С. Горбачев вернулся в Москву. В этот же день в Москве то тут, то там возникали стихийные митинги. Возле Кремля на Манежной площади прошел митинг, посвященный победе демократии. Многотысячная демонстрация прошла по Тверской улице и Красной площади. Многие москвичи несли трехцветный флаг России. Все больше и больше москвичей собиралось на Старой площади у зданий ЦК КПСС и на площади Дзержинского - у зданий КГБ СССР. Толпы москвичей собирались на Арбате, у Министерства обороны, у здания Министерства внутренних дел СССР.

Москва. Возвращение Президента СССР Михаила Горбачева из Фороса. Фото: Юрий Лизунов / Фотохроника ТАСС

Особенно большой "митинг победителей" состоялся возле Белого дома. Президент РСФСР объявил, что принято решение сделать трехцветный стяг новым государственным флагом России. В 1994 г. в честь этого события 22 августа объявлено Днем Государственного флага России. В ходе митинга манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора. Память погибших почтили минутой молчания. Президент Ельцин высказал признательность защитникам демократии и поздравил их с победой. Исторический флаг России (триколор), позже, в ноябре 1991 года, ставший государственным, впервые был установлен на верхней точке здания Дома Советов.

22.08.1991 года. Митинг перед зданием Верховного Совета РСФСР в Москве в ознаменование победы демократических сил, когда попытка переворота ГКЧП потерпела крах. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

К вечеру 22 августа 1991 г. основная часть манифестантов переместилась на площадь Дзержинского (ныне Лубянская). Перед фасадом здания КГБ собралось не менее 20 тысяч человек, выкрикивавших антикоммунистические лозунги, певших антисоветские песни, а также писавших разного рода призывы и лозунги на цоколе здания. Манифестанты предприняли попытку с помощью тросов сбросить памятник Дзержинскому, что было чревато повреждением проходящих здесь коммуникаций и тоннеля метро. Мэрии пришлось срочно организовать демонтаж памятника с помощью строительной техники. Была угроза разгрома здания КГБ разъяренной толпой, но ее удалось избежать.

Демонтаж памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Фото: Андрей Соловьев, Геннадий Хамельянин /Фотохроника ТАСС

Утром 23 августа Михаил Горбачев был приглашен Б. Ельциным в Белый дом на шедшую здесь уже второй день внеочередную сессию Верховного Совета РСФСР. Депутаты, взвинченные до предела за время осады российского парламента, ожидали, что Михаил Сергеевич поедет в Белый дом сразу после приземления его самолета 22 августа, чтобы засвидетельствовать народным избранникам свою признательность. Это было бы воспринято защитниками Белого дома в качестве своеобразной клятвы верности Горбачева тем идеалам демократии, которые парламентарии сумели отстоять в дни путча. Но Михаил Сергеевич сослался на нездоровье супруги и приглашение в этот момент отклонил. Депутатами это было воспринято как проявление неуважения к подвигу защитников демократии, демонстративное размежевание с ними, черная неблагодарность.

23 августа Михаил Горбачев был приглашен Борисом Ельциным в Белый дом на внеочередную сессию Верховного Совета РСФСР. Фото: Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Вся страна увидела по прямой телевизионной трансляции, как выступление Президента СССР постоянно прерывалось репликами с мест, а в конце концов превратилось в унизительный допрос. Депутаты Верховного Совета РСФСР требовали от Президента СССР, Генсека ЦК КПСС Горбачева распустить КПСС, запретить социализм. Вся многомиллионная страна по телевизору увидела, что власти у союзного президента больше нет.

Ельцин потребовал у Горбачева осудить КПСС, но, встретившись с его сопротивлением, подписал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР на том основании, что она поддержала ГКЧП.

23 августа 1991 г. Противостояние милиции и демонстрантов у здания ЦК КПСС на улице Куйбышева. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

В тот же день возле зданий ЦК КПСС на Старой площади скопились толпы москвичей. Многие москвичи были убеждены в том, что именно партия была руководящей силой государственного переворота. Перед зданием ЦК был устроен митинг, возникла угроза стихийного захвата и разгрома зданий ЦК. По распоряжению мэра Москвы Г.Х. Попова здания ЦК и МГК КПСС были опечатаны и их деятельность была заблокирована. Около 15 часов органы КГБ и милиции завершили оцепление всех зданий ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР, КПК, МГК, а также зданий КГБ СССР.

Опечатанное здание МГК КПСС на Старой площади. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

24 августа Горбачев сложил полномочия генсека и призвал ЦК КПСС к самороспуску, а также подписал указ "О прекращении деятельности политических партий и политических движений в Вооруженных Силах СССР и правоохранительных органах и государственном аппарате".

24 августа Горбачев сложил полномочия генсека и призвал ЦК КПСС к самороспуску. Фото: VITALY ARMAND / AFP

В тот же день Совет министров Российской Федерации принял постановление № 439, которое гласило: "Впредь до сформирования нового Кабинета министров СССР постановления, распоряжения и другие решения Кабинета министров СССР не подлежат исполнению на территории РСФСР… На указанный период руководство министерствами и ведомствами СССР, подведомственными им объединениями, предприятиями и организациями, расположенными на территории РСФСР, принимает Совет министров РСФСР".

26 августа открылась внеочередная сессия Верховного Совета СССР. Было принято решение о созыве Съезда народных депутатов СССР. 28 августа Верховный Совет СССР отправил правительство в отставку. Функции Кабинета Министров были возложены на не предусмотренный Конституцией СССР Комитет по оперативному управлению народным хозяйством. Впрочем, ни одна революция не может быть осуществлена в рамках действующего на тот момент права.

Пятый внеочередной Съезд народных депутатов СССР состоялся 2-5 сентября 1991 г.. Съезд принял "Декларацию прав и свобод человека", констатировал, что прежний СССР больше не существует, и объявил переходный период для формирования новой системы государственных отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. Действие Конституции СССР приостанавливалось. Страна входила в состояние переходного периода, который должен был закончиться с принятием новой Конституции и выборами новых органов власти.

2 сентября 1991 г. Пятый внеочередной съезд народных депутатов СССР. Фото: ANDRE DURAND / AFP

Руководители Союза и союзных республик заявили о создании Государственного совета в составе Президента СССР и высших должностных лиц 10 республик. Также был принят закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период", в соответствии с которым Съезд самораспустился, вся полнота государственной власти перешла Верховному Совету СССР. Верховный Совет сохранил прежний двухпалатный характер, но Совет национальностей был заменен Советом республик. Было также принято постановление "О мерах, вытекающих из совместного заявления Президента СССР и высших руководителей союзных республик и решений внеочередной сессии Верховного Совета СССР".

Несомненно, незадачливая попытка вернуть все на круги своя путем объявления чрезвычайного положения и так и не состоявшейся попытки силового подавления оппозиции послужила катализатором обвала всей конструкции СССР - партии, служившей скрепой Союза, и органов государственного управления. Однако обвинять членов ГКЧП в развале Советского Союза было бы преувеличением.

Гэкачеписты все еще верили в существование мегамашины советского государства и попытались пустить ее в дело. Но оказалось, что этот механизм уже не существует. Вроде и армия могучая есть, и репрессивные органы на месте, а приводные ремни для них давно сгнили. Силовые структуры потеряли уверенность в правоте центральной власти и в значительной степени отвернулись от нее, частично перейдя на сторону революционно настроенных масс и руководства РСФСР. При попытке завести мегамашину она развалилась.

Так что ГКЧП скорее сыграло роль мальчика из известной сказки, который крикнул: "А король-то голый!". И подданные стали спешно разбегаться от такого короля. Коммунистическая партия уже не была "ядром". Союзные республики уже становились суверенными, центр утратил свой авторитет, нарушение Основного закона никого особо не волновало.

1 Планировалось, что 20 августа подписывают РСФСР и Казахстан, 3 сентября - Белоруссия и Узбекистан, 17 сентября - Азербайджан и Таджикистан, 1 октября - Туркмения и Киргизия, в октябре (примерно 22-го) подписывают Украина (возможно, Армения и Молдова) и союзная делегация.

2 Трехдневная эпоха ГКЧП: процесс, который не пошёл. Часть I // Новая газета. 2001. № 51. 23 июля.

3 Станкевич С. На штурм отводилось 40 минут. https://vz.ru/politics/2011/8/18/512215.html