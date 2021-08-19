Академик Румянцев: Медики заслуживают достойную оценку труда при назначении пенсий

Cчитать медикам, лечивших больных коронавирусом в 2020 году, день работы за два оправданно. Однако нужна справедливая оценка труда врачей не только во время пандемии, а постоянно. Так прокомментировал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев решение Пенсионного Фонда РФ о льготном порядке учета рабочих дней медиков.

"Врачи, которые работают в красных зонах больниц, ежедневно рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Их труд должен быть достойно оплачен, и они безусловно заслужили право на достойное назначении пенсии", - сказал Александр Румянцев.

Академик РАН также обратил внимание на то, что стаж ПФР включил период работы с 1 января по 30 сентября 2020 года, хотя медработники ковидных отделений по-прежнему работают в трудных и опасных условиях. Об особом праве в виде двойного трудового стажа для медицинских работников, которые лечили больных коронавирусом в 2020 году, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

"Отдельным категориям медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, периоды такой работы с 1 января по 30 сентября 2020 года учитываются в льготном порядке. День работы - как два дня", - сообщается на сайте ПФР.