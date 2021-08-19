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19.08.2021 14:59
Рубрика: Власть

Армейские международные игры впервые пройдут в Арктике

Текст: Иван Петров

Ряд конкурсов следующих Армейских международных игр (АрМИ-2022) пройдут в Арктике. Об этом в четверг на брифинге для иностранных военных атташе сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Фото: НИИ «Вектор»
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По его словам, в ходе предстоящих состязаний с представителями заинтересованных оборонных ведомств планируется обсудить места конкурсов АрМИ-2022. "Проведение отдельных конкурсов рассмотрим в Арктическом регионе", - уточнил военачальник.

Герасимов констатировал, что "год от года отмечается динамичный, поступательный рост интереса к Армейским играм". Причем, как в России, так и за рубежом, уточнил генерал.

Свои слова начальник российского Генштаба подтвердил тем, что количество заявленных команд на АрМИ-2021 увеличилось почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. "Ожидаем в связи с этим и роста конкурентной борьбы", - отметил Валерий Герасимов.

Всего в программу игр в этом году включены 34 конкурса, в том числе 3 совсем новых.

Отмечается, что более чем вдвое выросла и география стран-соорганизаторов. Соревнования военных пройдут на территории 11 государств. Впервые "состязания погон" состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии.

Седьмые Армейские игры, по словам Герасимова, станут самыми массовыми и по количеству участников. Общая численность команд превышает 7 тысяч человек, задействованы более 1 100 единиц вооружения и военной техники. Впервые в играх примут участие военнослужащие национальных вооруженных сил из 6 стран - Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Королевства Эсватини.
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Всего же за 7 лет в играх, по данным Минобороны РФ, участие приняли более 30-ти тысяч военнослужащих из 54-х государств.

Добавим, что церемония закрытия АрМИ-2021 и вручение главного кубка стране-победителю состоится 4 сентября после финала "Танкового биатлона".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ

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