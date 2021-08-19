Байден: С вывозом афганцев есть проблемы

Эвакуировать из Кабула находящихся там американских граждан у Белого дома получается, а вот с вывозом сотрудничавших с США афганцев возникают проблемы, признал глава Белого дома Джозеф Байден. Так он ответил на вопрос о возможности сотрудничества с движением "Талибан" (запрещено в РФ) в плане эвакуации.

"Они сотрудничают, позволяют американским гражданам, служащим, сотрудникам посольства выбираться оттуда, но у нас есть больше трудностей с теми, кто помогал нам, когда мы были здесь [в Афганистане]", - передает ТАСС слова американского лидера.

Из-за большого потока желающих покинуть Афганистан, власти США рассматривают вопрос об увеличении числа сотрудников диппредставительства в Кабуле.