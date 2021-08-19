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Рубрика: В мире

Байден: Войска США могут остаться в Афганистане и после 31 августа

Фото: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Соединенные Штаты могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан и союзников. Об этом в среду заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

Фото: AP Photo/Jafar Khan
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы

"Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа", - цитирует ТАСС Байдена. Он уточнил, что речь идет об эвакуации от 50 тысяч до 65 тысяч афганцев. Сохранение в Афганистане американского воинского контингента будет зависеть "от ситуации" и от того, сможет ли Вашингтон ускорить процесс эвакуации до 5-7 тысяч человек в день. Если это получится сделать, то войска будут выведены, заключил хозяин Белого дома.

Напомним, 14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в России радикальное движение "Талибан" начало масштабную наступательную операцию. К 12 августа движение взяло под свой контроль 15 провинций, захват стратегически важного города Газни открыл путь на Кабул. В минувшие пятницу и субботу пали крупнейшие города на юге (Кандагар), севере (Мазари-Шариф) и на западе страны (Герат). В ночь на воскресенье власти Джелалабада на востоке страны без боя сдали город талибам. К воскресенью из крупных центров под контролем правительственных сил оставался только Кабул и прилегающие районы. 15 августа талибы объявили, что взяли под свой контроль всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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