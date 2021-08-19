Боевые возможности ТОС-2 продемонстрируют на форуме "Армия-2021"

На Международном военно-техническом форуме "Армия - 2021" будут продемонстрированы боевые возможности новейших изделий - инженерной системы дистанционного минирования и тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

Как сообщила пресс-служба холдинга "Технодинамика" госкорпорации Ростех, будут показаны следующие этапы работы изделий - развертывание, заряжание снарядов и их пуск. Их представят в рамках специальной видеопрезентации, которая пройдет в павильоне Ростеха в понедельник, 23 августа.

Напомним, тяжелая огнеметная система ТОС-2, разработанная НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева, более компактное орудие по сравнению с аналогами предыдущего поколения "Солнцепек" и "Буратино". Новая система получила колесное шасси вместо гусеничного. В отличии от предшественников в ТОС-2 функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавляет системе универсальности и автономности.

В состав еще одной разработки НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева - инженерной системы дистанционного минирования - входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов, полностью отвечающих требованиям Протокола II Женевской конвенции. Боевая машина создается на колесном шасси повышенной грузоподъемности "КамАЗ" с колесной формулой 8х8. Она обеспечивает доставку транспортно-пусковых контейнеров с инженерными боеприпасами на огневую позицию, механизированное развертывание на огневой позиции, автоматизированную подготовку данных полетного задания инженерных боеприпасов, ввод данных полетного задания и параметров самоликвидации мин в инженерные боеприпасы, залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, автоматическую регистрацию района дистанционного применения инженерных боеприпасов, обмен информацией по каналам связи с вышестоящим звеном управления и транспортно-заряжающей машиной.

Всего же в рамках форума "Армия-2021" холдинг "Технодинамика" представит более 220 экспонатов. В состав экспозиции войдут новейшие боеприпасы, изделия спецхимии, а также последние разработки в области парашютостроения.