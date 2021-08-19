Более 50 сенаторов призвали Байдена эвакуировать афганских союзников

Двухпартийная группа, включающая 55 из 100 американских сенаторов, призвала президента Джо Байдена немедленно эвакуировать соискателей афганской специальной иммиграционной визы (SIV) и членов их семей. Военно-транспортные самолеты ВВС США доставили по воздуху из Афганистана, начиная с воскресенья, около пяти тысяч человек, в основном американцев и афганцев, которые работали на Соединенные Штаты. Но по подсчетам администрации президента Байдена, в Афганистане осталось от 60 до 80 тысяч человек, которые нуждаются в срочной эвакуации, в том числе более 10 тысяч граждан США. "Бездействие Америки приведет к тому, что они станут беженцами или главными целями возмездия "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ - Ред.)", - заявили законодатели во главе с сенатором-демократом Жанной Шахин и республиканцем Джони Эрнстом в письме, полученном CNN в четверг.

Администрация Байдена пообещала помощь афганцам, которые работали на правительство и вооруженные силы США в течение двух десятилетий военной кампании в Афганистане, но на деле не предприняла более быстрых и решительных действий по эвакуации этих категорий граждан из Афганистана. Законодатели также призвали администрацию полностью реализовать изменения, принятые конгрессом в конце июля, которые призваны улучшить и ускорить программу SIV. Эти изменения включают в себя снижение критерия отбора кандидатов на эвакуацию с двух до одного года службы на правительство США и отказ от их медицинского освидетельствования при получении специальных виз.