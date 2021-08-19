Болгария перепродаст Норвегии 100 тысяч доз американской вакцины Moderna

Правительство Болгарии приняло решение о перепродаже в Норвегию 100 тысяч доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Кроме того, балканская республика отдаст бесплатно 51 тысячу препаратов Pfizer и AstraZeneca Северной Македонии, а 172 тысячи AstraZeneca - Бутану.

Такой шаг совета министров страны обусловлен приближением окончания срока годности препаратов, что, в свою очередь, вызвано массовым нежеланием населения прививаться. Так, Болгария находится на последнем месте в Евросоюзе по темпам вакцинации - лишь 15 процентов граждан государства защищены от COVID-19.

В настоящее время руководство республики рассматривает введение новых ограничительных мер на фоне приближения четвертой волны коронавируса. Они напрямую затронут деятельность ресторанов и кафе, кинозалов, концертных площадок.

Число установленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превышает 430 тысяч. Летальных исходов - 18411.