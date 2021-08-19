Новости

Скарлетт Йоханссон родила сына Космо 12:09
Reuters: Несколько человек погибли в День независимости Афганистана 12:08
Россия за год стала экспортировать на 59% больше молочных продуктов 11:55
В Тюмени нашли тело ребенка: предположительно, пропавшей девочки 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 2142 новых случая COVID-19 11:52
На Ильинке ограничат движение в связи с фестивалем "Спасская башня" 11:52
Защита финансового рынка будет обсуждена на встрече у Лукашенко 11:44
Россия покажет зенитного робота на колесах 11:37
Арестованный по делу о взятках глава тюменского ГИБДД уволен из органов 11:36
Экспортный вариант комплекса "Пенициллин" представят на "Армии-2021" 11:28
Возле станции БКЛ "Народное ополчение" завершили благоустройство 11:19
Премьер Беларуси участвует в заседании Евразийского межправсовета 11:12
Болгария перепродаст Норвегии 100 тысяч доз американской вакцины Moderna 11:04
Скончался президент нижегородского АО "Гидромаш" Владимир Лузянин 11:04
В Латвии начали уголовные дела против участников митинга в Риге 11:03
Патрушев: За полгода в ДТП на дорогах Сибири погибло более 700 человек 11:02
Сергей Безруков пояснил суть своих претензий ко МХАТу из-за Бузовой 11:02
Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ 10:57
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель 10:46
Официально: Капитаном Америкой стал темнокожий актер Энтони Маки 10:44
В Калининграде замглавы УФССП осудили за езду на арестованном авто 10:37
Минздрав рекомендует ВИЧ-инфицированным обязательно привиться от COVID-19 10:35
Патрушев: В Сибири в прошлом году было предотвращено 4 теракта 10:34
Ляич отреагировал на свое отстранение за отказ переходить в "Спартак" 10:30
Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 11:04
Рубрика: В мире

Болгария перепродаст Норвегии 100 тысяч доз американской вакцины Moderna

Текст: Александр Гацак (София)

Правительство Болгарии приняло решение о перепродаже в Норвегию 100 тысяч доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Кроме того, балканская республика отдаст бесплатно 51 тысячу препаратов Pfizer и AstraZeneca Северной Македонии, а 172 тысячи AstraZeneca - Бутану.

В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан

Такой шаг совета министров страны обусловлен приближением окончания срока годности препаратов, что, в свою очередь, вызвано массовым нежеланием населения прививаться. Так, Болгария находится на последнем месте в Евросоюзе по темпам вакцинации - лишь 15 процентов граждан государства защищены от COVID-19.

В настоящее время руководство республики рассматривает введение новых ограничительных мер на фоне приближения четвертой волны коронавируса. Они напрямую затронут деятельность ресторанов и кафе, кинозалов, концертных площадок.

Число установленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превышает 430 тысяч. Летальных исходов - 18411.

В мире Европа Болгария В мире Европа Норвегия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана