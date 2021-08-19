Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус

71-летнего Бориса Щербакова - советского, российского актера театра и кино, артиста МХАТа, телеведущего - госпитализировали.

Как народный артист России сообщил в комментарии РИА Новости, он сам обратился к врачам, подозревая, что заразился. Но диагноз, к счастью, не подтвердился. Сейчас актер чувствует себя хорошо.

"Да, я госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился" - сказал Щербаков.

Как уточнено KP.RU, артиста положили с двухсторонней пневмонией в ГКБ №52, ту же больницу, где лежала певица МакSим.

Борис Щербаков родился в 1949 году. Снимается с 60-х.