Видео: певица МакSим покидает больницу после выписки

В Сети опубликовано первое видео с российской певицей МакSим, некоторое время назад выведенной врачами из искусственной комы и сегодня наконец-то выписанной из госпиталя - лечиться амбулаторно, дома.

Ролик, представленный Telegram-каналом Mash, как раз фиксирует момент выписки - артистку, сидящую а кресле-каталке в маске и темных очках, перемещают во внедорожник.

Напомним, что МакSим находилась в больнице с июня, ее состояние все это время расценивалось как тяжелое.

При этом тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Ранее исполнительница попала в серьезную автокатастрофу, после которой так же долго и мучительно восстанавливалась и была вынуждена оставить сцену.