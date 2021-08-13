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Певицу МакSим выписывают из больницы

Новости
    13.08.2021, 14:17
Текст:   Олег Усков

Похоже, исцеление российской певицы МакSим, только что выведенной врачами из комы, где она провела около полутора месяцев, идет действительно обнадеживающими темпами.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
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МакSим уже сегодня выписывают из больницы - лечение она продолжит дома, амбулаторно, сообщила РИА Новости представительница артистки.

В дальнейшем пребывании исполнительницы в клинике необходимости уже нет.

38-летняя Марина (настоящее имя певицы), чье состояние долгое время оценивалось как тяжелое, была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. При этом ее тест на коронавирус показывал отрицательный результат.

В СМИ активно муссировались сведения о возможных многочисленных поражениях других, помимо легких, органов МакSим, во что представители певицы призывали не верить.

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