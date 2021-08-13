Певицу МакSим выписывают из больницы

Похоже, исцеление российской певицы МакSим, только что выведенной врачами из комы, где она провела около полутора месяцев, идет действительно обнадеживающими темпами.

МакSим уже сегодня выписывают из больницы - лечение она продолжит дома, амбулаторно, сообщила РИА Новости представительница артистки.

В дальнейшем пребывании исполнительницы в клинике необходимости уже нет.

38-летняя Марина (настоящее имя певицы), чье состояние долгое время оценивалось как тяжелое, была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. При этом ее тест на коронавирус показывал отрицательный результат.

В СМИ активно муссировались сведения о возможных многочисленных поражениях других, помимо легких, органов МакSим, во что представители певицы призывали не верить.