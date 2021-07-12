Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о сепсисе у певицы

Пиар-директор российской певицы МакSим, находящейся в коме, выступила с очередным опровержением. На этом раз Яна Богушевская отреагировала на сообщения СМИ, ссылающихся на подругу артистки, о том, что ее состояние ухудшилось и у МакSим начался сепсис.

Богушевская заверяет РИА Новости: "Состояние певицы остается без изменений, никакого сепсиса нет".

МакSим была госпитализирована в июне - сразу после концерта в Казани, который женщина отработала, чувствуя недомогание.

При этом все проведенные тесты COVID-19 у певицы не показали.

Позже состояние женщины значительно ухудшилось. По некоторым данным, у исполнительницы поражено 75% легких.